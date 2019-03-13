1. Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил, что продает медаль “за Крым” из-за финансовых проблем: “Да, это моя медаль, негосударственная. Вручена мне Малофеевым еще весной 2014 года — до начала Донбасской кампании (прим — вторжение россии на Восток Украины). Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы”. Напомню, гражданин россии и сотрудник ФСБ Гиркин сначала участвовал в захвате Крыма, а затем отправлен Кремлем на Донбасс, где в 2014 году были захвачены мирные Славянск и Краматорск. Из Гиркина российские пропагандоны слепили “героя”, что привело к всплеску его популярности среди ваты залесья. Но это не понравилось Кремлю, поэтому позже, когда освобожденные от российской оккупации Славянск и Краматорск снова зажили мирной жизнью, из Кремля была дана команда телевизору “забыть” о Гиркине, который уже давно и открыто говорит, что оккупация Донбасса, как и Крыма, осуществлялась российскими войсками Еще один российский боевик Александр Жучковский написал книгу “85 дней Славянска”, в которой рассказал о том, что жители Донбасса в массе своей не хотели воевать на стороне россии, а войну развязала вторгшаяся в Украину армия россии и её наемники. Добавлю, что в Крыму у россии тоже были большие проблемы с поддержкой среди местного населения, поэтому в феврале-марте 2014 года сюда свезли тысячи путинских туристов, которых возили из одного города в другой.

2. Европарламент принял резолюцию, которая призывает больше не считать россию стратегическим партнером Евросоюза. В резолюции сказано, что Европарламент осуждает агрессию россии на суше — в том числе на Донбассе и в Крыму — и в Балтийском, Черном и Средиземном морях, а также незаконные финансовые операции рф и отмывание российских денег. Также в документе Европарламент выражает обеспокоенность из-за поддержи россией авторитарных режимов в Сирии, Иране, Северной Корее и Венесуэле, строительства “Северного потока-2”. Кроме того, в резолюции говорится, что санкции против россии должны быть продлены

Новости Соседей из Мордора снова обидели

3. На Севере Крыма зафиксирован новый выброс химических веществ в атмосферу. В Яны-Капу (Красноперекопске) зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлористого водорода в 4,4 раза. В Армянске превышение ПДК по фтористому водороду — в 1,8 раза

4. Т.н. “крымская прокуратура” отказалась принимать справки о телесных повреждениях слепого инвалида Игоря Никитенко, которого избил в своей приемной т.н. “депутат Госдумы от Крыма” Михаил Шеремет. После избиения Шеремет сдал инвалида в гестапо, где у него отобрали трость и надели наручники. Шеремет подделал заявление, в котором говорится, что Никитенко не имеет к обидчику претензий

5. Дидываивали вне сезона: по всему Крыму проводят одебиливающие конкурсы для детей “Мы — наследники победы”. Дети в военной форме с атрибутикой нацистской россии разыгрывают сценки смерти и сражений На некоторых шабашах присутствовали и чекисты в рясах из секты РПЦ, которые контролируют процесс усваивания культа смерти у детей

6. Керчь с мостом запроцветала: “На государственном предприятии г. Керчи Филиале ГУП РК Крымские Морские Порты "Керченская паромная переправа" не выплачивался аванс 22-го февраля и заработная плата 7-го марта за февраль. Идёт противозаконная задержка зарплаты на стратегическом транспортном объекте. Сроки выдачи людям денег никто даже не озвучивает. Такого не было даже в 90-е годы”. Комментарии: “Все порты сидят так же, не ной”, “В Рыбном порту тоже не платят зарплату уже месяц((”, “Торговый тоже в жопе(((”, “Денег нет, но вы держитесь”, “Хотели мост. Теперь половина Керчи без работы. Все говорили, что цены снизятся на всё, включая бензин. Снизились?”, “Кто хотел (мост)? Я — нет. Одни только забитые сваи до сих пор звенят в голове. Не обобщайте всех под одну гребёнку”, “Жопа пришла, товарищи”, “И это даже не начало, любi друзi! Дай Бог Володьке здоровья и долгих лет жизни, а вы, "рАСияне", прилепите КРАСНЫЙ ПАЧПОРТ себе на лоб и крепитесь”

7. Оккупанты выпустили 5-рублевые монеты с мостом, чтобы зафиксировать в металле процветание, о котором воет вата на полуострове: “Крымский мост улучшил экологию Азовского моря и стал не только самой грандиозной стройкой после возвращения полуострова в состав рф, но и символом всех позитивных изменений. Поэтому именно его изображение украсило пятирублевку из недрагоценного металла”, — говорится в сообщении. Керчь комментирует: “Этими монетами и будут платить зарплату в Крыму”, “Ну, общий маразм меня не удивляет, но вот "улучшение экологии" — это аплодисменты. Дельфины, которые выкидывались на берег, — это точно хорошо, не говоря уже о других последствиях”, “Интересно, чем же мост улучшил экологию? Экологическим бетоном или, может, сваями?? Скоро ЖД линию завершат и будет сенсация — с первыми рейсами поездов в море прибавилось рыбы, она от счастья начала массовый бешеный нерест”, “Эта страна непригодна для проживания. Давайте следующую”

8. Оккупанты задержали десять рыбаков, ловивших рыбу на набережной Ялты. Для задержания “особо опасных преступников” были привлечены ФСБ и Росгвардия. “Один из рыбаков пытался скрыться, прыгнув в воду. Однако благодаря оперативному реагированию пограничников его удалось задержать, он был доставлен в медучреждение”, — говорится в сообщении. Жители Ялты прокомментировали: “Это уже дно. Я там 35 лет ловил эту ставридку, сколько душа желала. Слава Украине!”, “Слава! Раньше ловили свободно”

9. Очередной “экстремистский” пост. На паблике Ялты опубликовали дооккупационное фото морского порта с круизными лайнерами, и подписали: “Вид на Ялту с борта лайнера”. Последовали такие комментарии: “Как давно это было…”, “Класс”, “Какой год?”, “Прошлый век”, “Были хорошие времена”, “Тогда Ялта была реально курортом и были туристы”, “Это была Ялта, "гнобимая Украиной". Сейчас причалили к родной говени”

P.S. Еще недавно фраза “хорошие были времена” среди ватников ассоциировалась с периодом СССР. Теперь же все чаще “хорошие времена” звучит с привязкой к Украине. Примут ли в Госдуре закон, запрещающий жителям Крыма вспоминать о том, как мы жили до оккупации? Или по старой “доброй” традиции усилят репрессии? Или сразу в вагоны? И считается ли фраза “хорошие были времена” “оскорблением власти” в свете новых мордорских законов? А ведь, действительно, хорошие были времена, когда я даже представить не мог, что озвучу такие вопросы…

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