1. Ещё в одну семью политузника постучалась смерть. Этот мир покинула бабушка Сервера Зекирьяева — Гульсум Измайлова, которой в этом году исполнилось 92 года. Она, как и отец Муслима Алиева, не дождалась встречи с внуком. Сам Сервер сейчас находится в СИЗО Симферополя. Выражаю свои глубокие соболезнования.
2. Только за последние четыре месяца более 45 тысяч крымчан обратились в миграционную службу на территории материковой Украины для получения биометрических загранпаспортов. Поток крымчан за украинскими документами не иссякает.
3. С получение украинских загранпаспортов всё просто. Одни поехали… Приехали и рассказали знакомым, что ВСЁ легко и просто. Поехали другие, и так далее. С каждым месяцем количество желающих растёт. Подрастает молодежь, родившаяся до оккупации…
4. Ватники Бахчисарайского района записали видеообращение к путину, в котором пожаловались, что у них отжимают землю. Ватники скулят, что вернулись 90-ые, а у многих из них это единственное жилье, которого их лишают.
5. “Очереди пациентов на месяцы вперед — обычное дело. Причем, несмотря на расплодившиеся медицинские центры в таком небольшом, как Керчь, городе, и там приема узкого специалиста можно дожидаться столь же долго. И даже если больной записался на прием к узкому специалисту за полтора месяца до приема, это вовсе не означает, что он будет принят”.
6. Умиляет, как вата орет, что в Крыму происходит “саботаж”, чтобы расиюшку возненавидели. Ватники, вы хоть бы разок в ту самую россию съездили, чтобы убедиться, что так там везде, а то и хуже. И можете еще путину написать, идиоты. В общем, вот вам новости процветающей медицины в Ялте: “В воскресенье в Ливадийской больнице отсутствовал Лор-врач! Людей с острыми проблемами отправляли в Симферополь. Когда в Ялте и других городах Крыма начнется решение проблем с отсутствием профильных врачей в медицинских учреждениях (именно отсутствие, а не нехватка, как нам преподносят в СМИ)? Почему проблема не рыночной (низкой) оплаты труда врачей в Ялте не решается? Мое личное мнение: чиновники, которые за это отвечают, занимаются саботажем решения этой проблемы. Только умеют рассказывать, что врачей не хватает, хотя людей с медицинским образованием в Крыму с избытком. Проблема исключительно в нерыночной оплате труда медперсонала”. Комментарии: “Проблема не в Ялте, а в целом. З/п низкие и нехватка врачей по всей россии. Никто за копейки работать не хочет”, “Зарплата должна быть достойная, чтобы врач мог выполнять свою работу спокойно, не думая о том, чем ему накормить своих детей и на что жить”, “Год назад было то же самое, врача не было, ночью везли ребёнка с отитом в Симферополь”, “К сожалению, нет этому управы!!!!! Ну, неужели сложно платить медику нормальную зарплату, сколько можно воровать?”.
7. Нет сил и слов выразить своё возмущение тем, как кацапы в Крыму ВБИВАЮТ в головы детей, что “россия — это их родина”. Садики, школы, везде только одно: “россия — наша родина, наша великая россия, мы гордимся”… В Феодосийском литературно-мемориальном музее А.С. Грина открылась выставка “У меня ты, россия, как сердце, одна!”. Детей к сриколорам приучают повсеместно.
8. “Волонтеры победы” подкрадываются незаметно и лепят всякую скрепную чушь на ни в чем не повинные авто. К примеру, на наклейках изображена карта россии с оккупированным Крымом и надпись: “Это родина моя”. “Волонтеры победы” рискуют остаться без зубов.
9. “Суперджеты”, на которых массово отказываются летать россияне, поставили на рейсы в оккупированный Крым. Браво!
10. “Коментатор на "Першому": це перемога для Донецьку, для Луганську, для Криму… Для всієї України. Чувак, я тебе обійняв. We are the champions!” — так прокомментировал крымчанин слова диктора после вчерашней победы молодежной сборной Украины по футболу, которая стала Чемпионом мира.
P.S. Лояльные т.н. “народному мэру Севастополя” Чалому пропагандоны пишут: “Крик души. Иногда мне кажется, что это такой хитрый план: сделать все, чтобы крымчане возненавидели россию. Я не вижу другого логичного объяснения тому, что происходит в Крыму. Остановитесь! Мне действительно становится не по себе, когда я слышу мнение обычных людей по поводу вот этого всего. Подобное услышать было в принципе невозможно еще пару лет назад. Мне очень грустно и тревожно”, — написала избитая камнями с неба прогнувшаяся под оккупантов Екатерина Петухова, которая в своем жалобном посте перечислила то, что только в последнее время отобрала и планирует отобрать у жителей Севастополя россия. В ужасе от камней с неба и пропагандон Алексей Лохвицкий.
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