1. Оккупанты осудили на 4 года лишения свободы и 1 год ограничения свободы Эдема Кадырова, обвиняемого в “участии в батальоне им. Номана Челебиджихана” на материковой Украине. По версии оккупантов, Кадыров был “личным охранником” Ленура Ислямова — организатора гражданской блокады Крыма. Ленур Ислямов утверждает, что не знаком с осужденным

2. В Украине начали работу образовательные центры “Крым-Украина” и “Донбасс-Украина”, с помощью которых выпускники, проживающие на временно оккупированных россией территориях, могут поступить в украинские вузы и профтехучилища по упрощенной процедуре — без сдачи ВНО, украинского паспорта и аттестата.

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3. В озере-накопителе технического водоема химзавода “Титан” в Армянске снова зафиксировано увеличение концентрации серной кислоты с 7,5 до 11% при предельно допустимых 12%. Севастопольские ученые говорят, что воды в накопителе недостаточно, несмотря на то, что оккупанты пробурили 14 скважин, а в планах — еще 3. Бурение скважин засоляет почвы, истощает их и усугубляет ситуацию. Ученые говорят, что вся надежда на погодные условия. Тем временем севастопольские пропагандоны напомнили: “Власти Крыма готовятся к повторению вредных выбросов в Армянске. Больница Армянска готовится принять большее, чем обычно число пациентов. Это следует из информации, ранее опубликованной на сайте госзакупок”

4. Аксенов признался, что крупный российский бизнес Крымом не интересуется, а также заявил, что цены не только не падают, как он обещал много раз, но даже повышаются. Гоблин выразил робкую надежду на то, что цены снизятся “ХОТЯ БЫ НА ЧАСТЬ ТОВАРОВ” после запуска ЖД движения по мосту

5. В Ливадийскую больницу в Ялте сейчас выписывают из россии специалистов (врачей). По 70 тыщ зп + компенсация жилья. У местных врачей зарплата мизер — до 20 тысяч, и им никто не предлагает 70++. Гибридная депортация крымчан — во всем и везде. (прим. Еще один крымчанин прокомментировал эту информацию: “Это ещё и разжигание ненависти друг к другу. Работать в одной клинике и получать в три раза меньше… Мало того, что приезжих самих по себе не любят, так они ещё и получают в разы больше”).

6. В оккупированном Крыму организована новая селфи-зона возле визитной карточки полуострова — Ласточкиного гнезда. Все по стандартам “русского мира”

7. Оккупанты пытают жителей Севастополя скрепной музыкой: “Музыка, звучащая из динамиков в районе главного фонтана и самого входа в парк Победы для увеселения отдыхающих, стала пыткой для местных жителей. На протяжении 12 часов люди вынуждены слушать одни и те же композиции, спасения нет даже при плотно закрытых окнах в доме. Доведенные до отчаяния люди просят выключить одну колонку возле самой арки парка Победы или хотя бы направить ее в сторону парка”. Один из крымчан прокомментировал: “Это пока тестово-щадящий режим. 22.06 по логике должны в 4 утра врубить "22 июня, ровно в 4 часа…" и "Вставай, страна огромная". Для полноты реализма могли бы и со своим Авиадартсом совместить”

8. Севастопольские ватники интересуются: “Начинаются приключения. Парк Победы, новые раздевалки, дорогие, вы для кого? Какой бог эксгибиционизма их придумал? Ну, тут или дверцы при входе своровали, или те, кто отвечал за раздевалки, хотел смотреть на чужие попы”

9. На набережной Ялты оккупанты так и не смогли прибить деревянные дощечки на бетонные лавочки. Скрепоносцы будут сидеть на бетоне, из которого еще и ржавые гвозди торчат. Сезон в Ялте открывали дважды — 1 мая и 1 июня — не помогло: “Прогулка по ночной набережной Ялты. 22:59 (воскресенье)”, — написал житель города и опубликовал фото. Последовали такие комментарии: “Безлюдно”, “Зима”, “Хуже”, “И лавки эти позорные. Деревяшки не в состоянии к сезону постелить. Челпанов зато активно хвастается, как бабуль торгующих гоняет, да эвакуаторы, молодец, на день раньше обещанного срока запустил”, “Елки-палки, лавки так и не установили. Ну и ну, элементарных вещей сделать не могут, браво”, “Чистенько) Пустенько)))”, “Да, лавки сделать — это не бабушек, себе на хлеб зарабатывающих, гонять, да и туалеты за миллионы поинтересней будут”

10. Лютый экстремизм на паблике Керчи: “Мне, не коренному жителю города, приехавшему в Керчь на ПМЖ два года назад, мои знакомые керчане рассказывали страшную историю о том, что когда-то в городе правил такой градоначальник, при котором были чистые улицы и тротуары, убранные дворы и скверы, покрашенные бордюры. И что даже их мыли! Что не было в городе стихийных помоек и свалок, а официальные чистились и убирались каждый день. Что проводились субботники, в том числе силами работников администрации. Что градоначальник еженедельно объезжал вверенный ему город, а потом устраивал своим подчиненным разносы за обнаруженные недостатки. Что не рос бурьян, и не только в центре города, а и на окраинах. Что не было засранных пляжей, а по песку можно было ходить босиком, не рискуя порезать ногу о разбросанное битое бутылочное стекло. Что речка была речкой, а не сточной канавой, в которой, кроме мусора, плавают трупы животных (сам видел). Что не было почти на каждом доме и заборе рекламы наркоты. Что на детских площадках играли дети, а не алкашня пила своё бухло, оставляя после себя мусор, грязь и свои экскременты. Я спросил их, моих знакомых керчан: "Когда же это было? Сто лет назад, двести, тысячу?". "Нет, — сказали мне мои знакомые керчане, глядя в мои круглые от удивления глаза. — Это было совсем недавно. Лет пять-шесть назад". Не знаю. Не верю. Такого не бывает! Врут, наверное? Можно не анонимно”. Комментарии: “Было, пока быдло не понаехало”, “И правда, город был чистый. Больше правды, чем неправда!!!”, “Было такое!”, “Правда”, “Осадчий, конечно, не самый лучший парень, но чисто было — это факт”, “Это правда, чистая правда. Зимой клумбы цвели. Остались лишь воспоминания, и очень жаль, что за пять лет все загадили, разрушили. Город-герой, 26 веков и…”, “Это правда”, “Это правда. При Осадчем город сиял! Он следил за порядком и ездил по районам часто, и раздалбывал подчинённых, и дома были выкрашены, и по-отдельности каждым районом занимался! И к людям прислушивался. Люди говорили, что Керчь — самый красивый и чистый город в Крыму!”, “При всех своих минусах, Осадчий всё же лучше следил за чистотой в городе”, “Верните Осадчего!!!!!!!”, “Ну, был такой, Осадчий О.В. Личность неоднозначная, но город при нем начал хорошеть. Увы, назначенные новые администраторы думают, что духовность и скрепы заменяют умение работать”, “Чисто было. Сейчас разруха”, “Какой бы он не был, нынешние мудаки гораздо хуже. Состояние города — помойка. А ну, умники, кому сейчас чисто и красиво???”

P.S. Близок час, когда фраза “При Украине было лучше” будет объявлена экстремистской. Предвидя это, ватники вспоминают то украинских мэров — например, Осадчего в Керчи или Яцубу в Севастополе — то робко пишут фразу “лет 5-6 назад” или царапают, отрывая от сердца, многоговорящее слово “раньше”. А “раньше”, неуважаемые ватные предатели, идет только в комплекте с Украиной.

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