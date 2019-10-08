1. Оккупанты заявили, что “будут развивать добычу” газа на украинском шельфе оккупированного ими Крыма. Воровать и грабить, воровать и грабить, воровать и грабить — это суть россии. Отмечу, что в конце сентября сами оккупанты заявляли, что возобновление масштабной добычи нефти и газа в Крыму нецелесообразна и может навредить экологии региона

2. 06 октября в с. Изумрудном Джанкойского района оккупированного полуострова на ставке прошли соревнования среди детей на Кубок Крыма по гребле на байдарках и каноэ. Все бы ничего, но соревнования проводились под строгим надзором ряженых кизяков. Без них теперь никуда…

3. Окупована Євпаторія. Залізничний вокзал кацапня для затишку прикрасила колючим дротом. Буде корисним для депортації вати на історичну батьківщину, щоб не розбігалися при завантаженні в вагони

4. Смертоносной спиралью Бруно и заборами обзавелся и пляж в оккупированном россией Форосе

5. Жители Севастополя обсуждают все новые и новые заборы: “Добро пожаловать в Севастополь. Хочу задать один вопрос: зачем? За всю историю Севастополя не было ни одного теракта и т.д.”. На это сообщение получен исчерпывающий ответ: “Пока россия не пришла, было все тихо и спокойно. А как пришла россия, сразу все стало заборами”

6. Да, это нормально. И к педиатру две недели — нормально. И с марта талон ждать в октябре — нормально. Россия уничтожила медицину Крыма под свои стандарты: “С 7 утра пытаемся записать через инет ребёнка к зубному на Ленина 22. Пишут: нет талонов. Это нормально?”, — спросил житель Севастополя и получил ответы: “Прозрели? Запись к участковому педиатру за две недели не смущает?”, “Это ещё цветочки. Я от терапевта с марта месяца жду талон на узи почек, и направление к узкому специалисту не дают. Говорят, на полгода запись. Кабздец!!!”, “Врачей сейчас не хватает! Ясен пень, что и талонов мало!”, “Тоже не можем записаться — нет талонов и всё. Уже 3 дня с 7 утра мониторю. В регистратуре сказали записываться по интернету”, “Да, нормально) все же для людей”, “Каждый день в 6:50-7:00 выкладывают талоны, нужно сидеть, высматривать”, “Я к окулисту не могу 3 месяца записаться. Такое ощущение, что всему городу надо сразу к окулисту. Никогда нет талонов”, “На Ленина записаться нереально. Ни через интернет, ни через колцентр. На Корчагина без проблем. Звонишь с 8 в колцентр — талонов уже нет. Говорят, в 7 утра выкладывают в интернете. Захожу в 7 — талонов нет. И так уже месяц”, “Просто талоны, которые выкладывают на неделю вперед, разлетаются в течение нескольких секунд. И, к сожалению, там все хорошие врачи поувольнялись”

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7. В детской поликлинике Ялты тоже сильно покращилось: “Скажите, все ли дозваниваются в детскую поликлинику? Целый день занято, как будто трубку сняли. Бесконечно набирали. Анонимно, пожалуйста”. Ответы: “Товарищи, они перешли на эту новую систему записи к терапевтам, а записаться невозможно. Нужно каждый день всем мамам звонить или писать жалобы в министерство здравоохранения. Пусть повлияют на них и заставят работать”, “По 1,5 часа с утра невозможно дозвонится, врача вызвать, ещё и трубку снимают и говорят: подождите… в итоге кладут”, “Мы тоже не можем дозвониться сегодня с самого утра. И вот что делать, мать их! Идти без всяких записей, что ли?”, “Никто не дозванивается! А чего анонимно? Боитесь чего?”, “А чего анонимно? Б*ять, что же с вами сделали оккупанты!!! А медицина — как вы и хотели, теперь вся российская. Вы держитесь, зато мечта "умереть в россии" сбудется! Вы о детях думали, когда на этот оккупендум голосовать ходили? Теперь наслаждайтесь "русским миром"!”. Последнее сообщение ватные модераторы уже удалили — чтобы скрепы не пошатнулись. Но с этим справляется суровая реальность

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8. Туристов в Крыму обычно считают по осени. Но с обнародованными оккупантами цифрами что-то явно не так. Жители Крыма комментируют “6,6 млн туристов”, которых уже “насчитали” оккупанты: “На сезоне никто не заработал. Нагнали неплатежеспособных туристов для картинки. Сейчас население поймёт, что с голой задницей на зиму осталось, и будет весело”, “При Украине туристы платили от 50 до 150 долларов, в зависимости от месяца. Сейчас же россиянские нищеброды не платят и жрут Доширак”, “Да, при Украине зарабатывали все… Даже самый пассивный мог что-то отложить на зиму”, “Этот сезон стал худшим за последние 3 года. Мост не помог”, “Дели на два!”, “-35% от прошлого года турпоток”. По ссылке прочтите больше сообщений и посмотрите фотографии

9. Понаехавший Мухаммад поинтересовался, есть ли в Крыму Вестерн Юнион. Ответы не заставили себя ждать: “Крым — это край не для неженок, тут может выжить только настоящий мужик”, “С деньгами”, “С деньгами любой дурак может”, “Нет цивилизации на этой территории”, “Увы и ах! Хех… То ли еще будет. Вернее, не будет”, “Против нас демократию ввели — с 2014 нет”

10. Художница из Евпатории Ксения Симонова заняла третье место в британском талант-шоу. До этого она в Штатах принимала участие, представляя Украину. В общем, ватница продолжает колесить по миру как гражданка Украины, с паспортом Украины. Не растерялась. Поняла, что с аусвайсом мало что светит

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P.S. Сегодня ватные админы почти всех крымских групп опубликовали поздравления в честь Дня рождения бесчестного путина. Почти под всеми такими постами начались словесные перепалки между желающими отправить луноликого на пенсию или в могилу и свидетелями вставания с колен. Запоребрики всем недовольным предлагали “выметаться из русского Крыма”. На одно из таких предложений житель оккупации ответил: “Если бы уехать было легко, Крым бы уже давно опустел”. А до оккупации полуостров называли Жемчужиной Украины…

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