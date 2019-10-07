1. Директор крымского “Рыболовецкого колхоза имени Первого мая” Сергей Лесков рассказал, что экипаж рыболовецкого сейнера “Норд”, который вернулся в Крым после задержания Госпогранслужбой Украины, разъехался на заработки в разные концы россии — из-за отсутствия работы в Крыму и нищеты. А помните, как оккупанты пиарились на возвращении ватников-нарушителей, встречали их со сриколорами на админгранице и обещали купить новое судно? И я помню.

2. Как вы уже знаете, оккупант Дмитрий Кириллов, возглавляющий Росводресурсы, заявил, что Крым “не нуждается” в поставках воды по Северо-Крымскому каналу. Жители отравленного оккупантами Армянска тоже прочли эту новость и решили прокомментировать слова рашиста: “Этот умник не живёт в Армянске, ему вода в канале не нужна”, “У него норм с головой?”, “Вот такие подпиндосники говорят, что воды нам не надо, а сами живут во Флориде!!! Придёт время… накажем таких пи…сов”, “Это просто пипец. Эти люди руководят страной. Куда мир катится??? Если оно такой руководитель, то кем оно руководит????”, “Зато картошку едим брянскую, потому что свою поливать нечем. Гибнет земля без воды. Ещё пару лет и пипец. Пустыня Сахара отдыхает”, “И не говори, особенно этим летом, вообще ничего не уродило”, “Я думал, только у меня урожай маленький. Деревья вообще ничего не дали. Виноград маленький и мало”, “Прошлые года своя картошка в феврале заканчивалась, в этом году уже с августа покупаем”, “Долб@еб сказочный!”, “Дэблоид”, “(Т.н. “депутат” Виктор Мохов, который понаехал в Крым из россии до оккупации) Кокетничает, начальник, блефует.

Все они знают, но в большой политической игре мы даже не пешки — так, пылинки. Решат, конечно, в конце концов, но хотелось бы пораньше”, “А че вы возмущаетесь? Помню, 5 лет назад весь Крым говорил, что обойдутся без воды из Украины”, “(Ответ на предыдущий комментарий) Не надо обобщать!!!!!!!!!”, “Риторика этого господина очень схожа с тем, что заявлял Константинов летом. Поют одну песню. Вывод очевиден — ни региональные, ни федеральные власти не собираются решать вопрос поставки воды в канал. По сути, острее всех проблема касается только жителей северного Крыма, а конкретнее, Армянск и Красноперекопск, т.к. у нас находится промышленное производство, требующее большого количества воды. Альтернативных источников получения воды за 5 лет власть так и не предложила и ничего не сделали для решения проблемы. Бурить дополнительные скважины — это как мертвому припарка, временное улучшение, влекущее за собой ещё большие негативные последствия”.

3. Севастополь с трех сторон окружает море — больше 150 км береговой линии, но доступа к местам отдыха становится все меньше. Все больше пляжей оккупанты передают военным — “для оборонных целей”. “Я в 2013 году здесь работал — было много людей. Потом каждый год все меньше, меньше… Не знаю, с чем это связано, может с ценами — у нас здесь цены, говорят, жесткие. Да еще и пляж забрали военные, некуда идти”, — жалуются ватники.

4. Новый островок образовался возле острова Тузла в Керченском проливе. Как вы понимаете, изменения, вызванные бездумным, рукожопным сооружением скрепы-самобранки Ротенбергов, экологии, географии, навигации ничего хорошего не несут.

5. Парку львов “Тайган” в Белогорском районе аннексированного Крыма отказано в переоформлении земельного участка с украинского договора аренды на оккупационный. Об очередном камне с неба сообщил владелец парка, любитель россии Олег Зубков.

6. Помню ту смехотворную брошюру “10 гарантий для Крыма”, которую оккупанты придумали для ватников в 2014 году. В ней в первом пункте говорилось, что никто ничего не потеряет “даже в мелочах”. А в третьем пункте говорилось, что все украинские документы “сохранят свою силу в полном объеме”. В общем, Зубков, выпускай своих боевых львов.

7. Трасса смерти продолжает собирать урожай: на “Тавриде” возле Белогорска в результате столкновения пяти автомобилей погибли два человека.

8. Севастопольские ватники делятся мнениями понаехов о себе: “Это мнение о нас девушки из Томска, которая понаехала в Севастополь. Цитата: "Вырождаетесь вы тут… Слышали про вырождение отдельных народов? А тут вырожденцы в городе… А из Севастополя не уеду. Кто-то же должен спасти город от вас. Свежая кровь. И нас все больше. Мы хоть город убираем. А что делаете ЛИЧНО вы для своего города? Вот что?"

9. Жители Крыма делятся впечатлениями от пребывания в родной говени: “Да вообще, вся округа загажена. К морю поедешь воздухом подышать, а там чего только нет — от салфеток до упаковок от продуктов. Ужасает такое поведение людей”, “РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО”… И действительно, РАНЬШЕ такого не было! Раньше ОНИ отдыхали за границей — теперь они в “родном” болоте. Раньше такой человекомусор не ехал. Раньше мы старались — было интересно работать. Раньше была жизнь человеческая. Теперь — смердючая трясина гавани!

P.S. Завершу выпуск событием, которое произошло в оккупированном рашистами Севастополе: “На улице Хрусталева в пятницу вояки отжимали заправку. Нагнали солдафонов и окружили заправку забором. Рядом стояли обалдевшие работники и полицаи. Один из очевидцев сказал: “Думали, хуже донецких бандитов уже не будет… но тут пришли “освободители”.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.