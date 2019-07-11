1. На Красной площади в Москве родственники репрессируемых крымских татар и неравнодушные активисты крымскотатарского народа вышли на пикеты против репрессий в Крыму.
Около 30 человек держали в руках плакаты с текстом: “Наши дети не террористы! STOP репрессии против крымских татар”, “Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием”, “Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму”. Оккупанты задержали семь человек, среди которых Решат Эмирусеинов, Синавер Ниметуллаев, Энвер Сейтумеров, Эскендер Люманов, Сияр Гафаров, Февзи Абдурахманов и Сейран Джемилев . “На всех составили административные протоколы по статье 20.2 (прим — нарушение установленного порядка проведения митинга). Спустя три часа будут отпускать, думаю скоро уже выйдем. С нас взяли обязательство приехать на суд. К нам также пришел адвокат, сейчас он фотографирует протоколы”, — сообщил задержанный Синавер Ниметуллаев.
2. После оккупации Крыма россия активно практикует на полуострове преследования по религиозному признаку. По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, с начала 2019 года оккупанты арестовали 35 крымских татар по подозрению в причастности к организации “Хизб ут-Тахрир”. Их всех обвиняют в “терроризме”.
3. Делегатам из оккупированного Крыма отказали в участии в пятом российско-турецком форуме, который сегодня стартовал в Санкт-Петербурге. “Турецкая сторона посчитала невозможным участие в форуме любых делегатов от Крыма, что не может не вызвать недоумения и сожаления”, — проскулил понаехавший в Крым оккупант Александр Молохов
4. “Представители Крыма, которые в составе российской делегации принимают участие в 41-й сессии Совета ООН по правам человека, призвали Генассамблею ООН дать принципиальную международную оценку водной блокаде полуострова со стороны Украины, сообщил член Общественной палаты рф, глава региональной болгарской национально-культурной автономии в Крыму Иван Абажер”. Думаю, воду нужно дать Крыму. Взамен деоккупации. Все по ООНу
5. Тихо в лесу, только не спит… американский БПЛА FORTE10, который совершил очередной полет над оккупированными россией частью Донбасса и Крымом
6. Женщина и двое детей погибли в ДТП на “Тавриде” сегодня утром. “Трасса смерти” убивает. Аварийность выше в 3 раза, чем на нормальной, старой дороге! Смертность — в 5 раз Построена ТОЛЬКО для военной логистики рф. Гражданских тут не ждут
7. “Комсомольцы Севастополя” в количестве 20 человек вышли на митинг в бухте Ласпи. Требовали от военных оккупантов вернуть им пляжи в Батилимане, которые были доступны до оккупации. Скулят, что Крым — это не военная база: “Нас это очень возмутило. Забор, колючая проволока, таблички: территория Министерства обороны. Какие здесь могут быть военные объекты?”. Сталина нет (c) на этих “комсомольцев”
8. Севастопольские пропагандоны о камнях с неба: “Даже задокументированное право собственности и отсутствие долгов по коммуналке не делает человека в Севастополе полноправным хозяином своей земли. В любой момент его могут оставить без света и воды пришлые люди, не имеющие на это никаких юридических оснований. Власти будут смотреть на произвол сквозь пальцы: ведь у нас прав тот, у кого в руках деньги. В редакцию "Примечаний" обратились собственники участков в товариществе собственников недвижимости "Импульс", расположенном на гребне Сапун-горы, на самой кромке склона, с шикарным видом на Балаклаву. Уже два года в кранах дачников в этом райском месте нет воды, а с середины июня начались перебои с электричеством”
9. Еще немного новостей из зверинца: “9 июля Севастопольский городской комитет совместно с Союзом советских офицеров провёл пикет у стен Законодательного собрания. Таким образом коммунисты поддержали советский герб и советский флаг города Севастополя”
10. Ялта. Сводки высокого сезона: “Пусть там у себя в россии лохам зачесывают про то, как Крым ежегодно бьет рекорды по количеству туристов! Кроме лохов, в весь этот бред верить некому, как и в 87,7%-ную явку на так называемый референдум в 2014 году”, — написал местный житель
11. Посмотрите на фотографии одного из самых загруженных пляжей — Массандровский — самого посещаемого города Крыма — Ялты
12. Прозревший кизяк из Симферополя Сергей Акимов на паблике Ялты написал: “Не тот сезон, не те отдыхающие, которые были в былое время. При Украине приезжала богатая россия, потому что приезжали единицы. Теперь, когда мы стали новыми русскими могучей державы, едет одна нищета. Все воют. Сезона нет никакого. И будет еще ХУЖЕ”
13. Симферополь. Добрались! Попил Попилыч Росиянцев на ЖД вокзале. Снимают прекрасную, целую плитку. И что-то налОжують взамен. Мы представляем, что! Как в центре или еще похуже!
P.S. Завершу выпуск сообщением жителя Ялты: “Что же, туризм в Крыму расеянчеги просрали окончательно. Я бы описал несезон-2019, но о нем можно сказать и одним звуком: “УУУУУУУУУУУ”. Причалы в Алупке, Мисхоре — в руинах. Алупкинский дворец — утонул, а знаменитую девочку Корбеллини, судя по всему, рашисты скоммуниздили из Зимнего сада дворца. На Ай-Петри теперь ни поесть негде, ни от дождя-холода спрятаться. Дорога на Каньон — как после бомбежки. Дикие цены и хреновенький “сервис” — потому что никто не хочет вкладываться в долгую — в любой момент могут отжать, снести, “национализировать”, ввести какой-нибудь очередной ипанутый “закон”. И наконец-то до крымлядей дошло, что Мразия — нищая страна. Даже не нищая, а нищебродская. Контрагенты говорят, шо такого трындеца по заработкам не было ни в “лихие 90-е”, ни в кризисный 2009-ый, ни в 2014-ом. А как особо упоротые ждали мост, как ждали, мммм… Кстати, музей Холодной Войны в Балаклаве закрыли — типа нет кассового аппарата. Ватнючая Балаклава в трауре”.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.