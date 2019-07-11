1. На Красной площади в Москве родственники репрессируемых крымских татар и неравнодушные активисты крымскотатарского народа вышли на пикеты против репрессий в Крыму.

Около 30 человек держали в руках плакаты с текстом: “Наши дети не террористы! STOP репрессии против крымских татар”, “Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием”, “Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму”. Оккупанты задержали семь человек, среди которых Решат Эмирусеинов, Синавер Ниметуллаев, Энвер Сейтумеров, Эскендер Люманов, Сияр Гафаров, Февзи Абдурахманов и Сейран Джемилев . “На всех составили административные протоколы по статье 20.2 (прим — нарушение установленного порядка проведения митинга). Спустя три часа будут отпускать, думаю скоро уже выйдем. С нас взяли обязательство приехать на суд. К нам также пришел адвокат, сейчас он фотографирует протоколы”, — сообщил задержанный Синавер Ниметуллаев.

2. После оккупации Крыма россия активно практикует на полуострове преследования по религиозному признаку. По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, с начала 2019 года оккупанты арестовали 35 крымских татар по подозрению в причастности к организации “Хизб ут-Тахрир”. Их всех обвиняют в “терроризме”.

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3. Делегатам из оккупированного Крыма отказали в участии в пятом российско-турецком форуме, который сегодня стартовал в Санкт-Петербурге. “Турецкая сторона посчитала невозможным участие в форуме любых делегатов от Крыма, что не может не вызвать недоумения и сожаления”, — проскулил понаехавший в Крым оккупант Александр Молохов

4. “Представители Крыма, которые в составе российской делегации принимают участие в 41-й сессии Совета ООН по правам человека, призвали Генассамблею ООН дать принципиальную международную оценку водной блокаде полуострова со стороны Украины, сообщил член Общественной палаты рф, глава региональной болгарской национально-культурной автономии в Крыму Иван Абажер”. Думаю, воду нужно дать Крыму. Взамен деоккупации. Все по ООНу

5. Тихо в лесу, только не спит… американский БПЛА FORTE10, который совершил очередной полет над оккупированными россией частью Донбасса и Крымом

6. Женщина и двое детей погибли в ДТП на “Тавриде” сегодня утром. “Трасса смерти” убивает. Аварийность выше в 3 раза, чем на нормальной, старой дороге! Смертность — в 5 раз Построена ТОЛЬКО для военной логистики рф. Гражданских тут не ждут

Новости Крымнаш в одном фото

7. “Комсомольцы Севастополя” в количестве 20 человек вышли на митинг в бухте Ласпи. Требовали от военных оккупантов вернуть им пляжи в Батилимане, которые были доступны до оккупации. Скулят, что Крым — это не военная база: “Нас это очень возмутило. Забор, колючая проволока, таблички: территория Министерства обороны. Какие здесь могут быть военные объекты?”. Сталина нет (c) на этих “комсомольцев”

8. Севастопольские пропагандоны о камнях с неба: “Даже задокументированное право собственности и отсутствие долгов по коммуналке не делает человека в Севастополе полноправным хозяином своей земли. В любой момент его могут оставить без света и воды пришлые люди, не имеющие на это никаких юридических оснований. Власти будут смотреть на произвол сквозь пальцы: ведь у нас прав тот, у кого в руках деньги. В редакцию "Примечаний" обратились собственники участков в товариществе собственников недвижимости "Импульс", расположенном на гребне Сапун-горы, на самой кромке склона, с шикарным видом на Балаклаву. Уже два года в кранах дачников в этом райском месте нет воды, а с середины июня начались перебои с электричеством”

9. Еще немного новостей из зверинца: “9 июля Севастопольский городской комитет совместно с Союзом советских офицеров провёл пикет у стен Законодательного собрания. Таким образом коммунисты поддержали советский герб и советский флаг города Севастополя”

10. Ялта. Сводки высокого сезона: “Пусть там у себя в россии лохам зачесывают про то, как Крым ежегодно бьет рекорды по количеству туристов! Кроме лохов, в весь этот бред верить некому, как и в 87,7%-ную явку на так называемый референдум в 2014 году”, — написал местный житель

11. Посмотрите на фотографии одного из самых загруженных пляжей — Массандровский — самого посещаемого города Крыма — Ялты

12. Прозревший кизяк из Симферополя Сергей Акимов на паблике Ялты написал: “Не тот сезон, не те отдыхающие, которые были в былое время. При Украине приезжала богатая россия, потому что приезжали единицы. Теперь, когда мы стали новыми русскими могучей державы, едет одна нищета. Все воют. Сезона нет никакого. И будет еще ХУЖЕ”

13. Симферополь. Добрались! Попил Попилыч Росиянцев на ЖД вокзале. Снимают прекрасную, целую плитку. И что-то налОжують взамен. Мы представляем, что! Как в центре или еще похуже!

P.S. Завершу выпуск сообщением жителя Ялты: “Что же, туризм в Крыму расеянчеги просрали окончательно. Я бы описал несезон-2019, но о нем можно сказать и одним звуком: “УУУУУУУУУУУ”. Причалы в Алупке, Мисхоре — в руинах. Алупкинский дворец — утонул, а знаменитую девочку Корбеллини, судя по всему, рашисты скоммуниздили из Зимнего сада дворца. На Ай-Петри теперь ни поесть негде, ни от дождя-холода спрятаться. Дорога на Каньон — как после бомбежки. Дикие цены и хреновенький “сервис” — потому что никто не хочет вкладываться в долгую — в любой момент могут отжать, снести, “национализировать”, ввести какой-нибудь очередной ипанутый “закон”. И наконец-то до крымлядей дошло, что Мразия — нищая страна. Даже не нищая, а нищебродская. Контрагенты говорят, шо такого трындеца по заработкам не было ни в “лихие 90-е”, ни в кризисный 2009-ый, ни в 2014-ом. А как особо упоротые ждали мост, как ждали, мммм… Кстати, музей Холодной Войны в Балаклаве закрыли — типа нет кассового аппарата. Ватнючая Балаклава в трауре”.

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