1. В Николаевке на берег вынесло труп мужчины с привязанной к шее гирей. Выяснилось, что это 61-летний крымский татарин Рашид Ягъяев, который пропал в оккупированном Крыму в апреле 2019 года. Рашид был предпринимателем. 90-ые вернулись, как и обещал Константинов. “Это точно не самоубийство”, “Убили, отрезаны кисти рук, голова. Чтобы не узнать”, “90-е прям как будто на дворе”, “В страшном сне не приснится такое, а тут рядом проплывает. Жуть!”, — комментируют жители Крыма смерть крымского татарина

2. По состоянию на 8 июля 2019 года 93 человека лишены свободы оккупантами в рамках политически мотивированного и/или религиозного преследования в Крыму.

Новости Путину остается бомбить Воронеж

3. Опубликовано видео, на котором зафиксирован конфликт между украинским активистом Владимиром Балухом и бывшим “начальником” изолятора Раздольненского района оккупированного россией Крыма Валерием Ткаченко. После этого инцидента Ткаченко заявил, что Балух его якобы избил, из-за чего на политзаключённого оккупанты завели второе уголовное дело. “Там абсолютно очевидно усматривается удар со стороны Ткаченко в область спины Балуха. После чего у Балуха возникла естественная нормальная реакция: когда тебя бьют сзади, у тебя просто срабатывает рефлекс. И он (прим — Балух) махнул рукой”, — прокомментировала момент конфликта адвокат Балуха Ольга Динзе

4. “Русский мир” уничтожает те страны, куда приходит. Бульдозером ли, враньём ли, грабителями ли, но после остается пустыня”. Сегодня крымчанин познакомит нас с историей Мангупа — средневековой крепости, историю которой хотел подмять под себя “русский мир”, но с “исконной русскостью” Крыма опять что-то пошло не так.

5. В середине прошлого века советские власти решили бороться с засухой в Крыму и пустили на полуостров пресную воду из Днепра. Как это было и чего это стоило южным областям Украины? Посмотрите редкие кадры из хроники

6. Вопрос о возобновлении поставок днепровской воды в Крым с материка вернулся в информационную повестку. Крымчане в соцсетях оценивают масштаб проблем с водоснабжением и удивляются заявлениям чиновников.

7. В Крыму в следующем году оккупанты хотят запустить производство воды из воздуха. Некая сколковская наноустановка, работающая при температуре выше 25 градусов, якобы способна давать аж до тысячи литров воды в сутки. Как раз чтобы ванну принять

8. Охренеть! Купил мяска. Типа наше, крымское… Дома разул глаза и прочитал, что написано на печати. Предлагаю и вам. Выводы о том, чем нас тут кормят, делайте сами. В Крыму три года назад провели зачистки фермеров, чтобы не выращивали свиней. И вот под видом местного производства теперь пихают мясо 20-летней давности. Я за всю жизнь в Крыму такого не видел

9. Часть жителей Крыма боится ездить на материковую Украину. Я такие разговоры слышал лично. Причём боятся без основания — на “референдум” и всякие “выборы” не ходили, но под влиянием ватных друзей и лживого ТВ верят, что их могут повязать.

10. Ватники прокомментировали заявления оккупантов о туристическом буме: “Вранье. Все видят, что сезон — говно. Все надежды, связанные с мостом, рухнули. Ни отдыхающих, ни цен адекватных, ни отмены роуминга”, “Крым загибается — это факт! Все приезжие вспоминают, как было раньше, 5 лет назад, но сейчас картина совсем не маслом, и цены, как в Монако”

11. Понаехи собрались в Симферополь: “Расскажите о своём городе, как с работой обстоят дела, с очередями в детский сад, в каком районе посоветуете покупать жилье и почему? Решаем вопрос с переездом, рассматриваем ещё пару вариантов, собираем информацию. Анонимно”. Советы: “(Понаехавший) Кстати, в Крыму люди недоброжелательные какие-то”, “Ну, вы же, когда ходите в гости, не качаете свои права на чужой территории? Мы у себя дома, а не в гостях, а гости возомнили себя хозяевами почему-то”, “Останавливайтесь на "еще пару вариантов". Пожалуйста”, “Говорят, что у нас люди злые. Не верьте. Просто мы не любим, когда нас с коленей поднимают. И делают нам плохие дороги вместо плохих дорог. И цены у нас такие — оттуда, а не потому что мы так захотели. А вообще, мы добрые. Просто не любим, когда с нами как с чужими обращаются. И пытаются развести нас по схемам двухтысячного года, которые мы уже давно прохавали”, “(Понаех из Абакана) Понаехов тут не любят. А по факту, если есть варианты у моря и не Крым, выбирайте их. Кроме природы, в Крыму вас, боюсь, разочарует абсолютно все”, “Спросите у тех, кто уже обратно уехал”, “Бегите отсюда, глупцы, пока можете”, “Вы статистику узнайте, сколько уезжает отсюда приезжих. Вот ответ на пост”, “Пошли вон, понаехи, харэ сюда ехать, упыри!!! Что вы у нас тут забыли??”

12. Когда-то я считал космонавтов классными ребятами с повышенным уровнем IQ, но русня доказала, что и среди космонавтов есть полные дегенераты и продажные твари. Одна российская космонавтка “невооруженным глазом” из космоса за Донбассом наблюдала, и собственными глазами видела “преступления киевской хунты”, о чем заявила в ОБСЕ). А второму космонавту, уроженцу Севастополя, мерещатся толпы “иностранных космонавтов”, рвущихся на отдых и тренировки в Крым, потому что “космос вне политики”

P.S. Очень скоро российские космонавты сообщат нам о том, что уровень процветания Крыма достиг таких высот, что виден невооруженным глазом прям из космоса. Крымские пропагандоны бросятся перепечатывать эти громкие заявления, а оккупационные спецслужбы нагрянут с обысками в дома крымчан в поисках тех, у кого не открылся третий глаз, чтобы увидеть все те покращення, о которых мы шестой год читаем в скрепной кремлевской прессе и видим на сукабеевском телевидении. Третий глаз российской космонавтики — дно пробито даже в космосе.

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