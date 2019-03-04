1. Репрессии вышли на новый уровень. В Симферополе на автовокзале оккупанты задержали предстоятеля Крымской епархии Православной Церкви Украины, архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Он должен был выехать на встречу с украинским пленным Павлом Грибом в Ростов-на Дону. Оккупанты обвиняют Климента в “краже” в собственном храме. Очередное дно пробито. Духовник Балуха и защитник украинских военных: прочтите о том, кто такой архиепископ Климент.

2. Ровно 5 лет назад российские оккупанты похитили крымскотатарского активиста Решата Аметова, вышедшего с одиночным протестом против так называемого “референдума” к зданию крымского правительства. Через две недели тело крымского татарина было найдено со следами жесточайших пыток, а в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как несколько ублюдков из т.н. “самообороны” скручивают Решату руки и сажают в автомобиль. Это было первое насильственное исчезновение в истории оккупированного Крыма.

3. Оккупанты продолжают вышвыривать людей на улицу: “Собственники дач в Любимовке бьют тревогу: дома будут сносить в связи с попаданием недвижимости в "серую зону" Минобороны, согласно новому генплану Севастополя. Обитатели военных городков в Каче назвали себя "крепостными Минобороны". В 2017 году правительство выиграло более четырех тысяч исков против земельных лишенцев”. А теперь прочтите, как двуличные ватники запели: “Если российские суды не помогут, люди будут обращаться в ЕСПЧ, и будет международный скандал. Ведь если у людей отбирают собственность, единственное жилье, власти города, как это происходит с земельными лишенцами — это еще можно списать на внутригородской конфликт с теми, кто получил землю якобы незаконно. А если жилье отбирают военные, то это означает одно: присоединение Крыма было аннексией. Если бы они забирали землю под стратегические объекты или размещение ракет, повышающих обороноспособность страны, это еще можно было бы понять. Но тут землю явно присмотрели под частную застройку” .

4. Ряженый кизяк Сергей Акимов, помогавший оккупантам захватывать Крым, написал под тяжестью камней с неба: “Где появляется россия — там бардак. Чтобы понять это, Крыму приходится пройти через это. Нехер было в Крым лезть. У себя порядок наведите. Россия на Крыме споткнулась, и это начало конца”.

5. Еще одна ватница из Ялты что-то поняла и другим советует понять: “Кроме как захватить землю, ресурсные активы и собственность, никаких других планов у рф в Крыму нет и не было. Начинайте понимать”.

6. Процветаем. “Из "жемчужины Крыма" продолжают поступать тревожные сообщения о состоянии медицины. Жительница Ялты сообщила, что во всем городе нет ЛОР-врача. Количество машин "скорой помощи" стремится к нулю. Женщине отказались даже снимать швы”, — написали севастопольские пропагандоны в статье “Пойду к ветеринару: вслед за последним онкологом из Ялты исчез ЛОР”.

7. Жители оккупированного Армянска жалуются, что в городе из кранов пошла коричневая вода: “У кого еще вода мутная, и почему? Мало того, что воздух ужасный, так еще и вода ужасная”, “Невозможно помыться в выходные, вещи не постирать, я молчу о том, что надо на питьевую воду тратиться. Задолбали”. И так почти по всему городу.

8. Прочувствуйте мощь смехдержавы: “То света нет, то воды, блэт, нет на выходных!!! Вас че там попутало совсем??? А???”, “Совести нет у них”, — причитают жители Яны-Капу (Красноперекопска). “По ул. Демышева в центре второй день нет воды. Кто знает, в чем причина и когда появится вода?”, — жалуются жители Евпатории.

9. Кто-нибудь знает, поездки за жрачкой и вещами в Краснодар — это какой уровень процветания? До оккупации краснодарцы штурмовали паромы и затаривались в украинском Крыму, т.к. было в разы дешевле и качественно. Теперь вата гоняет на Кубань, чтобы сэкономить копейки: “Может, кто подскажет, кто у нас в городе (Феодосия) занимается поездками в Краснодар в торговые центры за покупками?”, “Возле чулочки есть контора, ездят в Икею, Леруа и Хоф вроде”, “Поедешь с конторой — потеряешь выгоду. Сам едь”, “Мы закупаемся в Икеа и Детском мире. Пишите в лс, ездим каждую среду”.

10. Хозяин салона красоты вызвал специалистов, занимающихся санобработкой. Это ежегодное обязательное мероприятие. В прошлом году выставили счёт — около 2000 руб, а теперь — больше 6000. Сильно злился, ругался на бояр. Надеялся, что мост откроют и цены упадут. Наивный.

11. Севастопольские пропагандоны скулят: “Формально в Крыму есть свобода слова. В реальности любая компрометирующая республиканскую власть информация объявляется антироссийской. Реакция на любую критику власти со стороны СМИ молниеносна. Обманули — вранье. Убили — страшилки. Похищение детей — фейк. Отжимают бизнес — значит он незаконный. Откреститься от реальности известного рода комментаторы пытаются практически под каждой проблемной статьей, истолковывая ее как проявление "проукраинских настроений". Как итог — крымские информресурсы постепенно скатились к стенографированию докладов госслужащих. Рубиконом в этой необъявленной войне стал Армянск. Чиновники до последнего пытались списать экологическое бедствие на происки врагов. Тех, кто сообщал о выбросах на "Крымском титане", объявляли агентами Украины и не обделяли вниманием полиции. Теперь "Армянск" в Крыму повсюду. И не только в Крыму”.

12. 3 марта 1861 года в россии было отменено крепостное право. С тех пор в россии нет никаких прав вообще.

P.S. Сегодня “поезд с трофеями из Сирии” притащили в оккупированный Севастополь. Студентов, у которых в вузах есть военная кафедра, обязали явиться на ЖД вокзал в обязательном порядке: “21-ый веке, а мы в выходной идём на поезд смотреть. Нам, как папуасам диким, бусы втюхивают” — прокомментировал один из студентов. Позже оккупанты сообщили, что на вокзале собралось “не менее тысячи человек”. Сопровождающие поезд ихтамнеты заявили, что “прибытие поезда связывают с событиями русской весны”, но как именно война в Сирии связана с оккупацией Крыма оккупанты ответить не смогли.

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