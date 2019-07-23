1. В отделения гестапо оккупантов в Крыму вызывают крымскотатарских активистов, выходивших 10-11 июля на Красную площадь в Москве, чтобы поддержать других репрессируемых крымских татар, включая своих близких, обвиненных оккупантами в “терроризме”
2. “В Атлантике сгорело промысловое судно. На этом судне находилось три кадета из Керчи. Все живы, на данный момент находятся в гостинице и ждут отправки домой”. Крымчане с аусвайсами на борту — к несчастью. Доказано не единожды
3. Оккупант Лавров снова приезжал в оккупированный россией Крым. Понаезд был неофициальным. Видимо, решала решал какие-то черные закулисные дела мразии — а других у них нет
4. Наказание за инициативность: в севастопольский “следственный комитет” оккупантов вызвали инициаторов т.н. “референдума о недоверии губернатору Дмитрию Овсянникову”, которого путин уже заменил другим понаехавшим — Развожаевым. Оккупанты считают, что вата якобы подделала 20 подписей под заявлением, которое было необходимо для регистрации инициативной группы и организации “референдума”. Вата же скулит, что “к выборам допускают лишь тех, кто не способен создать реальную конкуренцию "Единой россии". Но ни суды, ни надзорные органы нарушений в этом не видят”
5. Ватники немного о пользе санкций поговорили: “В каком веке в Крыму появится Мегафон? Приехали в отпуск, в World of Tanks пинг скачет ужасно. Волна, Вин, МТС особенно, это просто ужас”. Ответы: “Это ты у Усманова спроси. Крымчанам откуда знать, что в голове у федеральной конторы? У нас хоть и россия, но даже Сбербанк россии отсутствует, какой там Мегафон. Считаю диким позорищем, что нет Сбербанка россии в регионе россии”, “Проблемы негров шерифа не волнуют. Крым взяли, а о последствиях не подумали. То есть, крымчане лишены нормальных услуг, практически — люди второго сорта”, “НИКОГДА”, “Не вопрос, а протест какой-то. Зачем ему в Крыму Мегафон? Пусть как все — МТС!!!!!”, “Если про блиц, то на любом провайдере так. Какой-то косяк с их серваками и Крымом. Редко нормально бывает”, “Санкции. Европа не признает русский Крым, поэтому связь — как за границей, а снять деньги — с процентами в банкомате. Вся сотовая и банковская системы, к сожалению, европейские”, “Россия сама не признает то, что она сделала с Крымом. Что вы от мира требуете? После ухода русского мира к нам в наш Крым даже Сбербанк придёт”, “Мегафон? В Крыму? Да это на шутку года тянет. В Крыму нет нормальных мобильных операторов, банков, ТЦ, сетевых магазинов и т.д. И никогда не будет, ибо по факту мы сами по себе болтаемся. Даже крымской карты Мир нет в базах банков россии”
6. Вчера в Каче произошел обвал грунта, но “люди продолжают размещать палатки под опасными участками”, — сообщили очевидцы. Вчера же произошел обвал на Фиоленте. Чудом никого не придавило — люди продолжали загорать возле места обвала
7. В Керчь прибыл “морской Крестный ход”. Шабаш чекистов в рясах будет проходить до 28 июля по маршруту Севастополь — Евпатория — мыс Тарханкут — Ялта — Феодосия — Керчь — Ялта — Севастополь. Оккупанты считают, что чем больше таких шабашей, тем более “исконно русским” становится Крым
8. В Симферополе уже не смешно: “Вчера была в центре Симферополя. Проходила от кинотеатра “Симферополь” до бывшего украинского театра, что напротив Совмина и памятника трупу московского мавзолея. Сам театр при россии приказал долго жить, а я озиралась по сторонам, т.к. всегда можно увидеть что-то новенькое. Вот, в знаменитом кафе “Диканька” занят всего один стол. А на площадке кафе “Пирамида”, что рядом с Сильпо, занято 3 столика. Афиша на здании академического театра россии гласит: спектакль “Тихий Дон” Ростовского театра, и прочие группы старперов типа “Стрелки”, Кай Метов и т.д. А ведь когда-то график бывшего украинского театра был заполнен звездами эстрады разных стран. Вспомнила шумные украинские вечера. Хочешь с друзьями попить пива, красиво поужинать, посмеяться — и ищешь глазами, где посвободнее. Искать надо было! А ныне простор и выбор за вами. Да вот проблема. Если столики пустуют, значит у людей нет денег. Не до смеха, однако”
9. Теплые слова с доставкой на дом: “Хочу предупредить севастопольцев. К моей маме без предупреждения зашёл сотрудник Севастопольгаз. Она, конечно, его впустила. Он мило с ней поговорил, ни слова не сказал, что его посещение платное. Просто посмотрел газовую плиту, никаких действий не провел. Похвалил, что все хорошо, и ушёл. За эти тёплые слова потом пришла квитанция на сумму 1153 рубля. Деньги ни за что. Что за новый развод на деньги обычных граждан? Анонимно”. Комментарии: “Это не развод, а плата за обслуживание”, “Сделайте платный вход в квартиру”, “В россии за "тёплые слова" теперь приходится платить”
10. В Ялте считают, что детские аттракционы с набережной убрали для того, чтобы НАВКЕ (жене Пескова) было куда налепить свой каток и рубить бабло
11. Эти невероятные русофобы в Ялте вот прям так и ищут, как россиюшку помоями всякими облить! Фоткой этой, к примеру, — от ИЮЛЯ 2013 года — с толпами туристов и круизными лайнерами в порту. Она так и сочится русофобией — фотография эта!
P.S. “Говорил со своим родственником — очень упоротым коммунякой, ваттным на всю голову. Зашел разговор за депортацию крымских татар. Он меня спросил: “А ты думаешь, их несправедливо выселили?”. Потом ругались около часа… Чтобы выйти из рабства, нужно 40 лет пустыни, и никто из этих упоротых земли обетованной не найдет. 40 лет пустыни. Минимум!!!”.
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