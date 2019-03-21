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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из КрымаВсе статьи автора

Новости Крымнаша. Будущего просто нет

1.3т

1. Пять лет назад, 20 марта 2014 года, из ПЛЕНА в Крыму освободили семерых активистов, похищенных т.н. “самообороной Крыма”, созданной оккупантами. Анатолия Ковальского, Михаила Вдовченко, Сергея Супруна, Юрия Шевченко, Алексея Гриценко, Максима Кривиденко и Андрея Щекуна привезли на пункт пропуска “Чонгар”. Вот такой был “референдум” — с пленными, убитыми, похищенными и до сих пор не найденными. 9 сентября 2017 года Максим Кривиденко, который пошел защищать свою Родину, погиб в Донецкой области от рук российских оккупантов

2. Первого и единственного президента Крыма (1994-1995 годы) Юрия Мешкова оккупанты арестовали на двое суток за “сопротивление полиции”. Напомню, Мешков, радостно встречавший оккупантов в 2014 году, хотел приблизиться к путину во время его выступления на площади в Симферополе перед свезенным и самосогнанным ватным стадом

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3. Вместе с Мешковым на путинге были задержаны Илья Большедворов, Олег Кочеров и кизяк Сергей Акимов. Они хотели поплакаться путину об удручающем положении дел в Крыму, но вместо встречи с луноликим встретились с автозаком. Подробности этой встречи прочтите по ссылке

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4. Незадолго до ареста Мешков дал откровенное интервью, в котором напомнил всем, что Гоблин, как и другие ставленники Кремля в Крыму, является “отребьем, у которого нет ни совести, ни чести, которого назначили главным бандитом Крыма; он мелочь, но эта мелочь за деньги убивала других людей”. Мешков так скулит, потому что в 2014 году надеялся стать “главой Крыма”, но путин выбрал Аксенова. Мешков считает, что “Крым ничего хорошего не ждет”, а рейтинг путина упал, “потому что невозможно дурачить народ долго, пять лет хватило, всё”

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5. В соцсетях ватники считают арест Мешкова и задержание ватных активистов — позором россии, а также готовятся к тому, что гайки будут закручивать еще сильней: “Я в шоке!!!!!! Хороший получился праздник!!!!!! Президент в кутузке! Активисты в наручниках!!!!!! Позорище на весь мир!!!!!!”, “В россии жестче винтят. Тут пока еще во вкус не вошли”, “Почему позорище? Это нормальная реакция путинских сатрапов. Нах*р Мешков путину. Он призывает его ставленников убрать — Аксенова и т.п. Портит картинку всеобщего одобрямса”, “Пятилетие отметили арестом президента, хоть и бывшего”, “С почином. Говорят, то ли еще будет”

Новости Крымнаша. Будущего просто нет

6. Пропагандон севастопольских “Примечаний” Евгений Гайворонский, у которого недавно провели вооруженный обыск, официально отозвал свою поддержку говени: “Я тоже отзываю всю ту поддержку, что оказывал рф в феврале-марте 2014 года. И дальнейшую поддержку тоже. Жрите своих автоматчиков сами!”. Теперь Гайворонский постит в Фейсбуке картинки с Крымом в желто-синих цветах и с Тризубом

Новости Крымнаша. Будущего просто нет

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7. Аноним решил выстебнуться: “Пять лет. Слава тебе, Господи, что мы с россией. Благодарю тебя, мой русский народ! Спасибо Вам большое, товарищ Владимир Владимирович путин. Спасибо как президенту рф. Спасибо как человеку!”. Но в комментариях что-то пошло не так: “За что спасибо?”, “За медицину, которая разваливается; за мизерные зарплаты, за отжатия бизнеса, за ухудшения экологии, вырубку краснокнижных деревьев и многое другое! За дерьмовые продукты!”, “(Из россии пишет) А при Украине не было того, что вы описываете?”, “А Вы откуда понаехали, раз не в курсе, как было при Украине? При Украине мясо не стоило 400 рублей, овощи и фрукты в сезон не стоили 100 рублей, в Ялте пенсионеры не прыгали из окон поликлиники, в Симферополе не умирали в больнице, потому что нет лекарств, не было теракта в Керчи, не было эвакуации Армянска… Были банки, были полноправными гражданами, а сейчас недорАсеяне. Никем не признаны, болтаемся, как дерьмо в проруби. Вот за это точно Пу спасибо”, “Так х*рово мы ещё не жили”, “Вата празднует”, “Я не против россии, не против референдума. Но я против всего, что творится в россии. И не хочу, чтобы мне замыливали глаза мостом и Тавридой. Взятки в 3 млрд долларов, у других десятки миллиардов находят, четвертые официально получают миллионы в месяц, десятки миллионов в месяц. Но, сука, пенсии у нас 8500, зарплаты — 12-15. Уровень жизни ниже плинтуса. Я прям иконы сделал и молюсь на путина, Сечина, Миллера, Ротенберга и прочих грабителей”, “(Ответ на предыдущее сообщение) Так это же и есть вся россия!”, “Кто написал этот бред бредовый и кланяется в благодарностях?? Писал пост анонимно, наверное, Медведев”, “Большего бреда не читал еще”, “Из грязи перебрались в дерьмо”, “Них*ра себе группа стала!)))”, “(Из Москвы пишет) А ещё вы все забыли и не учитываете мнение людей с материка, у которых был бензин по 28 рэ и $ по 30. А сегодня они расплачиваются за НАШ. У них тоже много вопросов, почему мост не у нас, дороги, детские сады, школы, ФЦП, почему не у нас? Посмотрите на Тамбов, Саратов, Волгоград, Воронеж и так далее — нет дорог, нет мостов. Большие вопросы у регионов, которые зарабатывают — Ямал, Саха. Вот я это все к чему — "подогнутся" наши, ваши крымские пальцы, когда закончатся дотации в НАШ, вот тогда поговорим”

Новости Крымнаша. Будущего просто нет

Новости Крымнаша. Будущего просто нет

8. Паспорта прихожан оформили? И на младенца тоже? Оккупанты продолжают издеваться над жителями Севастополя: “Просьба, анонимно. В чёрный список администрацию "Херсонеса". Вчера в районе 9 утра наблюдал на проходной неприглядную картину — охрана во главе с пожилой тётенькой третировала молодую пару с коляской, не пуская их в Херсонес. Посетители забыли паспорта дома, хотя невооружённым глазом видно, что это местные жители. Охрану не смущало даже то, что молодая пара говорила: "мы идём в храм". Хочется спросить у администрации — у нас что, сейчас в церковь по паспортам и только за деньги начали пускать? Насколько я понимаю, Херсонес превратился в частную лавочку. Какие-то дельцы рубят бабло там, и никого не смущает наличие церкви на территории”. Зато без бандер!

Новости Крымнаша. Будущего просто нет

9. Ватница случайно написала о том, что давала Крыму Украина: “Материковая болезнь огораживаний приперлась вместе с понаехами. Только у них с этими заборами — тысячи погибших в терактах, а у нас ни одного теракта за десятилетия. Ну, с керченской мясорубки и у нас счет открылся, благодаря понаехам и их безумию”

Новости Крымнаша. Будущего просто нет

10. На информационном стенде коммунистов в Саках неизвестные снова написали: “Саки верны своей Родине. Слава Украине!”

P.S. Завершу сегодняшний выпуск мнением нашего человека из оккупированного Севастополя: “В 2014 году я думал, что всё дело в сумасбродной, фашиствующей и оторванной от реальности власти в россии. Прожив 5 лет в оккупации, убедился в том, что россия — всепоглощающее зло. Нет в ней ничего хорошего: ложь, трусость, глупость, ксенофобия и предательство. На всех уровнях. Всех со всеми и против всех. Страна победившего быдла. Быдлостан с ядерной дубиной и нефтью, где прошлое — выдумано, настоящее — беспросветно, а будущего просто нет. Лучшие и самые хитрые из худших сваливают с этой проклятой территории. Быдло смотрит мультики и слушает сказки. А кукловоды давно сошли с ума”.

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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