1. В оккупированной Евпатории ансамбль “Хайтарма” на концерте для женщин исполнил песню на украинском языке “Чорнобривці”. После слова “українській” во фразе “розквітають і квіти, і доля на моїй українській землі” в зале раздались аплодисменты

2. Сегодня вопрос про дно, наверное, и не уместен уже. Если зазеваться на улицах родного Симферополя, то можно вступить в полное дерьмо. Оккупанты выгнали на улицы идиотов в военной форме и балаклавах, которые“поздравляли” женщин с 8 марта. Кстати, идея принадлежит т.н. “депутату” Госдуры Руслану Бальбеку, предавшему Украину и крымскотатарский народ. Слов нет от “восторга”

3. Сегодня двоих ихтамнетов оккупанты осудили на 8 лет “за грабеж военного имущества и насилие в отношении своих начальников в составе организованной группы”. Вчера еще одного ихтамнета приговорили к 5 годам колонии за убийство возле ночного клуба в Симферополе. Являются осужденные понаехавшими или предателями-перебежчиками — не известно h

4. Жители Крыма продолжают подводить итоги пяти лет оккупации: “Очень грустно и обидно, когда думаешь о том, как сделать нашу жизнь лучше. Но, как ни крути, ни верти, становится все хуже и хуже. Даже порадоваться нечему. Все урезали, сократили, украли, поломали, загородили, снесли, закрывают, сокращают, грабят, унижают, ненавидят. ЧТО НАС ЖДЕТ ДАЛЬШЕ?”

5. Жители процветающей на шестом году оккупации Евпатории опубликовали видео огромных очередей в поликлинике на сдачу анализов и прокомментировали: “Шла на операцию, нужно было сдавать кучу анализов. Все сделала платно”, “Ужас просто, прошлый век! И работают люди без образования!”, “Все для этого и делается, чтобы шли делать платно”, “Только вчера власти Крыма отчитались, что очередей в поликлиниках больше нет”, “Видимо, по ночам нет. Разогнали как несанкционированный митинг”, “По записи была 54, а у них оказалась 86. Хотя запускали по списку”, “Та это еще нормально”, “Это "цветочки"… Вот когда при ежедневном среднем количестве анализов 50-80 в день присылают 200 пробирок и других емкостей под анализы на месяц (!!!), и сопровождают это приказом: "Не более 20 анализов в день" — вот это уже начинаются "ягодки"…”, “Лет 10 назад в поликлинике анализы можно было сдать без проблем”, “Просто было количество лаборантов больше, чем сейчас. Вот и весь ответ”, “Полностью согласна. За последнее время прошла оптимизация, в результате которой кого-то сократили, кто-то сам убежал. Люди хотят достойной оплаты, а не выполнять работу за чисто спасибо. Такого бардака лет пять-семь назад не было. И талончик в регистратуре взять на прием к врачу можно было без проблем и почти без очередей”, “Ужас. Я, когда на операцию 3 года назад сдавала, всё то же самое было, талонов не было”, “(Понаехавшая) Ну и не только в Евпатории такое — в Хабаровске, например, то же самое)))”

6. Программа “умереть в россии”: сегодня в 7-й поликлинике Симферополя запись на УЗИ — только на МАЙ! На календаре 7-ое марта.

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7. Сегодня Гоблин проводил выездное совещание в Саках, которое транслировали в прямом эфире пропагандонов “Крым-24”. Гоблину задавали вопросы жители Сакского района. Одна ватница перечислила свалившиеся на голову камни с неба в виде (из того, что я успел услышать) грубых чиновников и разваливающегося дома, в котором она живет, за который теперь платит побор “на капремонт”, но сам ремонт обещают не раньше 2030 года. Особое внимание ватница акцентировала на мусоре, который заполонил улицы Сак, но ватница обвинила оккупантов лишь в том, что они не выгоняют на уборку жителей города: “Почему депутаты не зовут нас на субботник?” — это прямая цитата. Согласитесь, истинное рабское мышление. В конце своего плача ватница без всякого сарказма сказала: “Я — россиянка. И я рада, что мы в таких условиях живем”. Сначала я подумал, что она шизанутая, но потом понял, что на подсознательном уровне ватница боялась говорить все то, что её беспокоило, а потому в конце своего монолога её русскочелюстной аппарат выдал такую машинальную фразу в качестве защитной реакции организма против обвинений в экстремизме, которым вату пугают из каждого утюга… Значок справа на экране “5 лет в родной гавани” хорошо гармонировал на фоне ватного плача

8. Гурзуф. Оккупанты строят “храм” над Краснокаменкой, уничтожая все вокруг. Местные жители комментируют: “Все обнесено глухим забором, по периметру — камеры, причем забор периодически сдвигается на территорию леса, озеро обмельчало до невозможности. А причина всему — эта пресловутая стройка, потому как воду они берут с каптажей, которые находятся выше водонакопительного бассейна. Как следствие, жители, которые и без того страдают от нехватки воды, окажутся без нее совсем. Озеро гибнет, воды не видать, в лес не пройти. Зато с вершины Красного камня мы можем лицезреть прекрасные виды строящегося храма, теннисных кортов, футбольного поля, диско-беседки, множества мангалов и заборы, заборы, заборы, да еще и камеры!!!”, “Пусть жители проведут там свой референдум по поводу: почему у них нет воды и канализации. Почему молчат жители?”, “Да потому что все хотят благ руками других. Щас водичка перестанет совсем идти, тогда люди начнут кипеть”, “Плохо, что эта стройка перекрыла пожарную дорогу. Когда в лесу был пожар, то пожарную машину не пропустили через эту стройку, и они поехали в объезд чуть ли не через Ялту”. Говорят, что стройку охраняют автоматчики

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9. Оккупанты в Крыму намерены обложить штрафами скрепных туристов и хозяев объектов размещения, которые откажутся платить “курортный сбор”, который начнут сдирать уже с 1 мая

10. Оккупанты сообщили, что “в Керчи масштабно отметят годовщину Крымской весны”. Жители оккупированного города прокомментировали: “Для народа предлагают только то, что никому не надо”, “А где масштаб?”, “Вот чёрт, опять по всему городу натыкаться на придурочных. Но, может, хотя бы мусор вывезут. У нас с пятницы контейнеры завалены”, “В вымышленном прошлом и мутной реальности хорошо живут придуманные властью праздники”, “Чем дольше Крым живет по законам рф, тем более помпезные мероприятия нужны, чтобы убедить крымчан, что их не киданули. И это очень показательно!”, “Масштабно, с позором — фу, мерзость”, “Поставят бетонные блоки, рамки — праздник для росгвардии и компании”, “АХАХАХАХ, сколько пропагандистских, никому ненужных мероприятий. Как обычно, для отчета сгонят бюджетников, так же как их на субботники вместо уборщиц водят, и каких-то студентов в добровольно-принудительном порядке. Реально же, керченская молодежь прекрасно видит разбитые солдатами НАТО улицы”

P.S. Закончу выпуск мнением жителя оккупированной Ялты: “Будущее есть только у Крыма — потому что во всех других местах оно уже наступило”.

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