1. В аннексированном Крыму российские оккупанты в ходе очередных военно-террористических учений провели пуски из ракетных комплексов “Бал” и “Бастион” по морским целям.
В это же время в Николаевской, Херсонской и Одесской областях стартовали ежегодные украинско-американские учения “Си Бриз”, в которых также принимают участие и другие страны-партнеры. В Генштабе ВСУ сообщили, что в 2019 году в учениях принимают участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных
2. Масштабную пропаганду службы в армии страны-оккупанта провели в Севастополе с 28 по 30 июня. Крымская правозащитная группа напоминает, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС рф нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции).
3. Севастополь. Уничтожить историю Крыма — задача очень важная для орды, а то исконность отклеивается: “В охранной зоне усадьбы Эвклида начаты подготовительные работы по строительству 4-полостной автодороги по проспекту Античному, в непосредственной близости к античной дороге IV века до нашей эры. Проводятся так называемые археологические изыскания. В результате таких изысканий все, что будет обнаружено признают не представляющим исторической ценности, как это уже было на Пожарова. Все будет засыпано и проложен автодублер проспекта Героев Сталинграда. Все-таки когда же у нас научатся ценить исторические памятники?”
4. Жители отравленного Армянска рассказали, как им живется в оккупации и вспомнили, как жилось ДО: “Прожив в Армянске сорок лет, этот город становится всё хуже и хуже, хоть это родина, но это факт”. Комментарии: “Судя по всему, вы явно не жили в городе в 90-е”, “Но мы жили и в 2000-ые, когда завод был на пике и строилась больница, кинотеатр, закупался автопарк, клумбы засаживались розами элитных сортов с питомников, а сейчас что? Добивают завод и ничего хорошего впереди, так что не надо строить иллюзии, Люди потеряли главное — уверенность в завтрашнем дне, завод и вода в городе под угрозой, а это то необходимое, что нужно для жизни, а не площадки модульные”, “(Понаехавшая из Североморска пишет) А мне Армянск нравится! И я собираюсь переехать сюда насовсем. Очень нравятся люди и климат. А экологические проблемы решатся. Не все сразу. Есть и похуже!”, “В Зимбабве еще хуже, утешает. Вам с Североморска, конечно, виднее, но Вы никогда не сможете сравнить, как было 5 лет назад. Поверьте, было лучше и намного”, “(Пишет “депутат” Виктор Мохов, который понаехал в Крым из россии до оккупации) Были плюсы, в основном связанные с каналом, сообщением с соседями и работой завода в тех условиях, но не мы их ликвидировали”, “Я живу здесь всего 12 лет, и соглашусь с автором. И приход рф особо не изменил ситуацию. Где-то улучшил, где-то ухудшил. И, как по мне, в итоге стало хуже”, “Как по мне, я тут с рождения живу (37лет), родилась при СССР. Тогда было лучше, продукты качественнее. Сравнить Украину и россию, как стало житься? Как по мне, на то время хватало зарплаты и пособия — соответствовали ценам на все (продукты и коммунальные), но при Украине ничего не делалось, а вступили в состав россии — категорически зарплаты и пособия не соответствует с нынешними ценами на продукты и коммуналки, и каждый год все растёт и растёт, а зарплаты, пособия, пенсии, ну, нифига не растёт”, “Кто может – уезжают. Вывод очевиден”
5. Оккупированная Евпатория в поисках потерянных сезонов… Комментариев крайне мало, зато много лайков напротив каждого: “Сегодня 1 июля! Старт большого сезона! Или как выжить зимой”. Комментарии: “А говорили: подождите, не все сразу. Потерялся сезон, помогите найти, последний раз видели в 2013 году”, “Подготовка слабая, но всем удачи!!!!”, “То ли лыжи не едут! То ли я дурканутый”
6. До оккупации в Крыму мы видели богатых, интеллигентных, аккуратных, образованных россиян (далеко не все они были такими, но все же…). В оккупации “пошло говно по трубам”. У меня нет другого выражения, чтобы описать нынешнего “туриста”.
7. Понаехавшая из оккупированной россией части Донбасса сепарша скулит, что “раньше в Крыму никогда такого не было”. Ватницу возмутили недоступные пляжи, парки и множество новых заборов.
8. Вот такие ездят автобусы между оккупированными россией Донецком и Ялтой. Ездят через мост, через территорию россии. Чтобы подчеркнуть то, что в Украине идет “гражданская война”, на лобовом стекле автобуса висит огромный триколор. Ватные ублюдки
9. В Криму насолоджуються раіскими стандартами: “Люди, посоветуйте крабовые палочки нормальные. Что ни беру, крахмально-мучное гавно, извините за натурализм”, “А нечего советовать. Все отстой”, “И всё отстой. Продуктов нормальных нет. Все госты — туфта полная, практически все производители гонят лажу. И относится это не только к продуктам. Купил в строительном ведро БЕЛОЙ эмульсионки — при вскрытии оказалась светло-желтого цвета (свежая, не просрочка), производство Химки. Жопоруки конченые, а не производители”
10. Севастополь. Апофеоз скреп россии. Мало того, что бухают на памятнике (“ВОВ”), так ещё и с детьми
P.S. Завершу выпуск сообщением нашего человека в оккупации: “В хлам ватные соседи по подъезду валят. Первые уехали на ПМЖ в Израиль — здесь все продали. Вторые уехали в Винницу. Третьи скоро валят в Кропивницкий — авто уже продали и хату оформляют. Суки, бегали, орали “Вова, приди”, а теперь бегут, нажравшись русского мира! Да, сейчас из Крыма многие уезжают на материковую Украину, в ЕС и другие страны. Среди знакомых есть семья, которая уехала из Керчи в 2017 году. В 2014 тоже радовались рашке, но хлебнули путинского счастья: потеряли бизнес, остались ни с чем и уехали в Киев. Теперь там открыли свое дело и сюда даже ехать не хотят. Многие крымские татары едут в Турцию — разговаривал, знаю. Но это цветочки! Сюда тоже едут, и едет одна жуть! Поверьте, нормальный человек, у кого есть семья, работа, сюда не поедет. Едут лузеры и неудачники, которые к тому же нарушают пересечение украинской границы. Беда”.
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