1. “Деньги, собранные украинскими военными моряками в поддержку Константина Котова и других политзаключённых, сегодня я в торжественной обстановке передал Виктории Ивлевой. Поручение моряков выполнено. Своїх не кидаємо!”, — написал адвокат Николай Полозов. Напомню, Котов был одним из тех российских активистов, которые помогали морякам и другим украинским заключенным передачами в московском СИЗО. Он также приходил к ним на судилища, стоял на пикетах в поддержку политзаключенных украинцев и крымских татар, выступал против аннексии Крыма.

2. 16 сентября в украинском кризисном медиацентре (г. Киев, ул. Крещатик, 2) Владимир Балух расскажет о борьбе с российской системой в тюрьме и об издевательствах и пытках, которые он получил за свою украинскую позицию .

Владимир Балух, экс-узник Кремля

3. В Севастополе неизвестные распространяют листовки, в которых описаны способы уклонения от незаконного призыва в оккупационную армию. Некоторые комментаторы отметили актуальность и полезность листовок, в которых говорится о том, что можно “не получать паспорт рф”, “не становиться на учет”, “заболеть”, “альтернативная служба” и “выехать с территории Крыма”.

4. Башня Константина. Феодосия. Памятник истории. После частичного обрушения в 2016 году проделаны “реставрационные работы” в виде установки подпорок. По-богатому проделаны.

Местный житель добавил комментарий: “Если кто не знает, это СИМВОЛ города. Самый центр. Башня на гербе изображена. И в таком состоянии не была НИКОГДА”.

5. “Корпорацию развития Севастополя выселили за долги. Созданной для привлечения инвесторов организации кратно уменьшили госсодержание и предъявили штраф”, — сообщили пропагандоны. “Ушлепки себя развить не могут до элементарного самообеспечения — куда им Севастополь развивать…”, — прокомментировал наш крымчанин.

6. “Как пришли в россию, у нас в Севастополе одни заборы везде-везде. Куда ни плюнь, попадешь в забор. Превратился наш автовокзал в зону”, — жалуется ватник. Без билета нельзя проводить кого-то или встретить, а также попасть в туалет — на территорию автовокзала пускают только с билетами и через рамки металлоискателя. Посмотрите, во что оккупанты превратили автовокзалы Крыма.

7. Оккупанты перед “выборами” раскурочили центральную улицу Ялты, чтобы бросить пыль в глаза и изобразить бурную деятельность. Город стоял в огромных пробках… Но “выборы” прошли — пропала и дорожная техника. Все стандартно. У некоторых дворы разрыты еще с “выборов” путина: “И опять о наболевшем — о наших дорогах! Это просто полная задница, а не дороги. По стороне Киевской начали делать, а заканчивать зачем?! Выборы же закончились! Уважаемая администрация, примите меры, пожалуйста! На фото просто люковое поле, дорога разбита!”. Комментарии: “Выборы прошли же”, “Я писала уже Челпанову в инсте, чтобы прошелся с Пятого квартала до Дома торговли и посмотрел на этот стыд. Видимо, ему все равно. Лучше бы вообще не трогали”, “А вы надеялись на продолжение? ИМЕННО ПО ПОДОБНЫМ ПРИЧИНАМ Я КЛАЛ ВОВСЕ НА ВЫБОРЫ! А ВЫ ВЕРЬТЕ, ГОЛОСУЙТЕ!!!”, “Будем ждать следующих выборов, тем более технику уже убрали, а администрация у нас из клоунов-показушников. Перед выборами жопу целовали, сейчас их даже не слышно”, “Ну, правильно, выборы закончены, а дальше будет "веселее"…”, “Та да, показуха перед приезжими кончились, положат следующим летом”, “Вопрос поднят с опозданием! И потому снят с повестки дня! Техники нет! Материалов нет! Людей нет! Не забивайте администрации голову!”, “Вы в Омске не были, там дороги хуже, чем у вас, в 2 раза”.

8. Вчера зафиксированы 3 случая нападения волков в районе сел Привольное и Перевальное Симферопольского района. Пострадавшие были доставлены в больницы. Еще в начале 2018 года оккупанты констатировали стремительный рост популяции этих хищников.

9. Евпатория. Бархат сезона сворачивается, не развернувшись.

10. “Весь простой народ в добровольно-принудительном порядке оформил свои машины, были у многих сложности. Преследовали, штрафовали!” — так Ялта трясется из-за того, что некоторые из украденных оккупантами у Приватбанка машин до сих пор ездят на украинских номерах крымской серии “АК”.

11. Кримська резервація. Мешканці окупованого Мирного святкують День селища. У сквері авіаторів відбувається урочиста спецоперація під назвою “пил в очі”: зустріч гелікоптера рашистів.

Кримська резервація. Мешканці окупованого Мирного святкують день селища. У сквері авіаторів відбувається урочиста спецоперація під назвою "пил в очі": зустріч гелікоптера рашистів. pic.twitter.com/Jz5dw0GHoh — Крымская Жужелица (@crimea2042) September 15, 2019

12. Вчора випадково потрапив на хвилю радіо “Комсомольская правда”. Там одна розповідала про якийсь чарівний корейський лікувальний засіб… і як він потрапив в сколєновставан. Так от, та журнашлюха каже: “Всі знають, що російські військові негласно приймали участь у Корейській війні…от тоді цей рецепт і потрапив до КДБ”. І де тільки ті сцукі не приймали участь “негласно”!

P.S. “Приехал на фирму, где ещё вчера брал материалы, а фирма закрыта. Менеджер говорит, что хозяин закрыл всю сеть в Крыму. Невыгодно! А говорят, у нас строительный бум? До оккупации, в "бедной" Украине было выгодно и бизнес процветал, а при "богатой" россии стало невыгодно и бизнес закрылся. Самое смешное, что владелец сети — идейный ватник…”.

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