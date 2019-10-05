1. За приветствие на крымскотатарском языке и отказ снимать штаны оккупанты дали 5 суток карцера и два выговора политзаключённому крымскотатарскому журналисту Осману Арифмеметову.

2. Посмотрите на фото и видео с военного тренинга, который оккупанты устроили своим пропагандонам в Крыму. На тренинге кремлевских лжецов ихтамнеты избивали, топили, тягали за патлы, рвали уши. После жалобы одного из пропагандонов другим приказали писать, что они счастливы от издевательств и моральных унижений. Некоторые написали, что они “в восторге”, “поедут снова” и “можно в три раза жестче”.

3. Во время вступительной кампании 2019 года студентами высших учебных заведений материковой Украины стали 265 жителей аннексированного россией Крыма, которые воспользовались услугами образовательных центров “Крым — Украина”.

4. Провайдеры в оккупированном Крыму полностью блокируют более 20 украинских сайтов.

5. Оккупанты вновь заявили, что “Крым не нуждается в воде”, поэтому они не ведут переговоры с украинскими властями по поводу возобновления поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. А еще мы не нуждаемся в еде, лекарствах и деньгах.

6. Ватник (видимо, из понаехавших), увидел в феодосийском порту сухогруз и решил сообщить о прорыве санкций: “Мало кто обратил внимание на сирийский сухогруз в порту. Ну, а теперь самое время писать про санкции и не работающий порт”. В комментариях что-то пошло не так: “Можно хотя бы один турецкий или китайский увидеть? Теперь в порту наконец-то процветание. Астанавитесь, одумайтесь, хватит рекламировать наш прекрасный островок рая на земле!”, “Надеюсь, не беженцев привезли”, “Надеюсь, не ИГИЛ”, “А то, что он один раз в гол заходит, пох?”, “Этот из Латакии уже который месяц стоит в порту”, “Автор чуть глуповат”, “Американский, не? Из Франции, Италии, Англии? Шо ты ото такое хлупое, шо такому восхищаешься?”, “Сирия — это такая жопа мира, что нечему радоваться”, “Порт заработал? Не смешите”, “Ну да, Сирия — она же и в ЕС, и в НАТО состоит…”, “Еще бы танкер из Северной Кореи”.

7. Промежуточные итоги оккупации: “На южном берегу Крыму (думаю, и на остальных тоже) проблема с канализацией обострилась. Сердце сжимается, когда видишь, как все это течет прямо в море, на глазах у всех, уже не стесняясь! И да, вырубка прибрежных парков и лесов, застройка на их месте всякой несуразицей. По обезвоживанию, думаю, тоже много чего можно нафоткать. Уму непостижимо, во что превращают Крым, как наши дети будут это разгребать”.

8. До оккупации ЧФ рф тоже засырало наше море. Но платило за это штрафы. А в “родной гавани” они срут бесплатно и в неограниченных количествах! Жители Крыма комментируют серунов, загадивших бухты Севастополя и не только: “Вояки — свиньи. В Ушаковой балке тоже около берега на Солдатском пляже капуста, кабачки, морковь частенько плавают. С кораблей скидывают, причем не гнилые овощи”, “Где таких свиней выращивают? Засрут все, что могут. Потом больше всех возмущаются, что в городе плохо убирают”.

9. АХТУНГ! Гардемарины спаслись ЧУДОМ! Очередная партия санкционки успешно изъята оккупантами из торговых точек. Жители Севастополя комментируют освобождение от качественных продуктов: “Какой ужас! Огромное спасибо, что стоите на страже населения от качественных и натуральных продуктов! Только химия, только хардкор!”, “Санкционное и украинское — натуральное и качественное, и вкуснее. Жрите синтетику росеи и не плачьте. Или в бой, чтобы не сдохнуть от рака. Настораживает и противна сейчас еда в Крыму, так же, как и экология. Политика плешивого — алчная и подлая!”, “Прямо спасители отечества, что бы мы без них делали? Защитили нас от Джюгаса, жопой своей прикрыли. Матросовы прям”, “Лучше наше производство прикройте, а их разрешите! А то наше ешь и не поймешь — то ли сыр съел, то ли ластик школьный”.

10. Трасса смерти (Таврида) собирает урожай. Сегодня утром произошло очередное смертельное ДТП. Легковушку размазало. Погибло 2 человека, еще 5 травмированы.

11. Крымский политолог Евгения Горюнова привела официальную статистику оккупантов, согласно которой за пять лет в Крым понаехало не менее 250 тысяч человек: “Это без учета силовиков, командировочных — тех, кто не менял регистрацию. Это официально только те, кто зарегистрировался в Крыму, прибыв из других регионов. А 250 тысяч — это примерно 12% от крымского населения. Около 360 тысяч крымчан при этом или умерли, или уехали — 140-150 тысяч покинули полуостров. То есть так происходит замена населения. В Крым активно приезжают россияне, скупают крымскую недвижимость — у них есть для этого все возможности — и становятся полноценными крымчанами. Естественно, Украина не признает эти сделки, они не признаются с точки зрения международного права и так далее. Поэтому тут есть такой хороший рычаг воздействия: при деоккупации вся ваша недвижимость станет не вашей”.

P.S. “Когда начались события Евромайдана в декабре 2013 года, у меня не было государственного флага Украины, а красно-черный — да, был, и я его вывесил прямо на трактор, на такой большой шест. Трактор вперед летит вместе с флагом национально-освободительной борьбы Украины — но он две недели даже не провисел. Его в одну ночь уничтожили вместе с шестом. А потом уже были флаги на доме — на самом деле их было много, крымские ветра очень быстро делают из них клочья. Так что приходилось довольно часто менять желто-синие флаги. Это оккупация, через это нужно пройти, чтобы понять, как это” — из интервью освобожденного из российского плена Владимира Балуха.

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