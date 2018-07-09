Прочел только что на Ленте.ру (а там всегда есть чему удивиться!): "После открытия моста через Керченский пролив в мае руководитель российского Федерального агентства по туризму Олег Сафонов указал, что туристическую отрасль в Крыму ждетоживление".

Так. Погодите. То есть, все было распрекрасно все годы после захвата Крыма Россией — те же туристические ведомства бодро отчитывались о каких-то небывалых миллионах отдыхающих, наплыве туристов, бегущих на полуостров, роняя тапки. И внезапно "ждет оживление". Так она, эта отрасль, все-таки была мертва? Или просто живее всех живых? Ну, типа, как Ленин — лежит себе, кушать не просит, и при этом такой живчик! Любопытно. И заметьте — не имеет место "оживление", а еще только "ждет"! Кого ждет? Где? Пока неясно. А половина лета-то, прошу заметить, уже позади. Как пела одна российская группа: "Вот лето пролетело и ага!"

Ну что ж, "оживление" ждет, и мы подождем. Кстати, как я понял, местные, крымские ждуны, не ощутив никакого эффекта от введенного в стой моста, на лету переобулись и теперь ждут открытия железнодорожного сообщения. Мол, пока поезда не пустят — толку не будет. Дык, елы-палы, канеш, не будет.

Короче, как пел еще один российский дуэт: "Подождем мою маму? Подождем… твою мать!" Перевернется и на вашей улице грузовик со сгущенкой, держите ложки наготове!