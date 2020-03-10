Крымские татары могут не согласится на обмен пленными: Джемилев назвал условие

Крымские татары могут отказаться участвовать в будущем обмене пленными, если узнают, что их меняют "на бандитов".

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев, передает пресс-служба политсилы.

Джемилев добавил, что списки на обмен уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом. По его словам, обменять нужно в первую очередь тех крымских татар, которые осуждены российской оккупационной властью на большие сроки

Крымские татары могут отказаться от обмена пленными

"Нам передали список из Службы безопасности Украины на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: менять нужно прежде всего тех, у кого самые большие сроки, например 17-18 лет, и по состоянию здоровья", – сказал он.

Он отметил, что вел разговоры о включении крымских татар в списки с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой.

"Она говорила: "Конечно, включим". Но я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там достаточно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться. Вот мы с помощью Эрдогана освободили Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Эрдоган нам говорил, что попросил Путина освободить их, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. Это профессиональные убийцы, сотрудники ГРУ. И вот Умеров и Чийгоз говорят: "Если бы мы знали, что такой ценой, мы не освобождались", – отметил Джемилев.

Напомним, 1 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. На встрече они обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2019 состоялся обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек. "Л/ДНР" выдали 124 человека.

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