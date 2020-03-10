Главная Новости
10 марта • обновлено в 12:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Крымские татары могут не согласится на обмен пленными: Джемилев назвал условие

2.3т
Читать материал на украинском

Крымские татары могут отказаться участвовать в будущем обмене пленными, если узнают, что их меняют "на бандитов".

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев, передает пресс-служба политсилы.

Джемилев добавил, что списки на обмен уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом. По его словам, обменять нужно в первую очередь тех крымских татар, которые осуждены российской оккупационной властью на большие сроки

Крымские татары могут отказаться от обмена пленными

Крымские татары могут отказаться от обмена пленными

"Нам передали список из Службы безопасности Украины на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: менять нужно прежде всего тех, у кого самые большие сроки, например 17-18 лет, и по состоянию здоровья", – сказал он.

Он отметил, что вел разговоры о включении крымских татар в списки с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой.

"Она говорила: "Конечно, включим". Но я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там достаточно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться. Вот мы с помощью Эрдогана освободили Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Эрдоган нам говорил, что попросил Путина освободить их, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. Это профессиональные убийцы, сотрудники ГРУ. И вот Умеров и Чийгоз говорят: "Если бы мы знали, что такой ценой, мы не освобождались", – отметил Джемилев.

Напомним, 1 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. На встрече они обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2019 состоялся обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек. "Л/ДНР" выдали 124 человека.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Обмен пленными
Персона
Мустафа Джемилев
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
4
25
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Куда не плюнь, вокруг Джамиля - одни идейные патриоты ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
"Если бы мы знали, что такой ценой, мы бы не освобождались". Так в чем проблема то... Возвращайтесь, примем.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
фил филька
фил филька
дома с дивана (хоть и об др ис та нного) удобно рассуждать кого менять а кого не менять. посадите джемилева на шконку и он хоть на чикатилу согласиться поменяться)
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги