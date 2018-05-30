"Крымнаш" и "русский мир": в Украину запретили ввозить книги из России

Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину трех книг, изготовленных на территории государства-агрессора.

Отказ ООО "ЯКАБУ ТРЕЙД" и ООО "Форс Украина" подписал глава Госкомтелерадио Олег Наливайко, передает пресс-служба ведомства.

Отказ предоставлен на основании отрицательного заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

Эксперты считают, что книги Сергея Васильева "На разломе двух времен" (издатель ООО "Альпина Паблишер", Москва), Тима Скоренко "Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II" (издатель ООО "Альпина нон-фикшн", Москва) и Алексея Волкова "Шаги Командора" (издатель ООО" Издательство "Э", Москва) содержат материалы, "пропагандирующие государство-агрессор, имперские геополитические доктрины, которые предусматривают объединение народов вокруг государства-агрессора, его государственного языка, культуры, господствующей религиозной конфессии".

Так, уроженец Горловки, экс-глава совета директоров "Рамблера" Васильев в своих заметках пренебрежительно пишет о государственном суверенитете Украины и украинской символике, называя Украину вторым сортом.

Книга Волкова "Шаги Командора", в которой описываются события XVII, написана в 2018 году. Произведение пропитано идеями "русского мира" и стилистикой путинских пропагандистов: Украина "бандеровская", Черное море внутреннее, поскольку "Крымнаш", татары "не тот народ, с которым надо договариваться", а евреям вообще въезд в Россию запрещен и т.п.

В книге Сидоренко наблюдается попытка фальсификации украинской истории. Автор называет Софийский собор в Киеве старым российским зданием, к российским изобретателям относит авиатора Игоря Сикорского и изобретателя пчелиного улья Петра Прокоповича. Кроме того, автор утверждает, что именно внешняя война стимулирует научное мышление, а внутренние социально-политические изменения тормозят прогресс.

В то же время, в Госкомтелерадио отмечают, что также есть положительные отзывы о книге. В частности, такие рецензии на книги Т. Скоренко и С. Васильева написал доцент Кропивницкого института частного высшего учебного заведения "Университет современных знаний" В. Шумейко, а книгу "Шаги Командора" положительно оценил профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Александр Демьянчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбасс привезут больше 1000 украиноязычных научно-популярных книг для детей.