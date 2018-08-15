МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио СвободаВсе статьи автора

Крымнаш - это свинство, так и напишите!

16.5т

Из интервью Э.Успенского Д. Быкову (еженедельник "Собеседник", ноябрь 2014 года)

- Мне вроде понравилась поначалу украинская революция, и тут же мы отняли Крым – и дальше все опять ушло в войну...

- А вы, значит, не "крымнаш"?

- Нет, можешь это написать открытым текстом. Это свинство. Можно сколько угодно спорить - наш, не наш, - но так не делается. А на Россию словно напал массовый гипноз, и вполне вменяемые люди в восторге от крымского присоединения и от войны в Донбассе, которая вовсе уж не имеет никакого оправдания. Конечно, все это схлынет. Но может ведь и сдетонировать.

- Вы сказали, что вашему читателю обычно девять лет. А почему вы не писали для подростков, для переходного возраста?

- У меня есть одна подростковая вещь… Есть третья часть цикла про Жаб Жабыча. Это история про огромную такую мыслящую жабу, которую дети нашли, полюбили и решили выдвинуть в мэры города, а потом в президенты. Она так и называется - "Жаб Жабыч - президент". Ее один раз издали, а переиздавать боятся.

Жаб Жабыч! Еще бы это переиздавали. А здесь о гражданской позиции:

Новости
Уважаю Лайму Вайкуле за отказ ехать в оккупированный Крым!

- Вот сейчас позову в передачу Макаревича, потом Шендеровича, потому что им трудно сейчас... Я знаю, каково это - одному против всех. Иногда есть просто физический соблазн присоединиться к большинству. Вот я помню, в писательском гаражном кооперативе предлагается почтить вставанием память известного стукача. И все встают. А я не встаю. Так трудно было не встать! И самое интересное, что мне потом ничего за это не было. Ведь это в России всегда так: сделаешь первый шаг против ветра - сразу уважают. Но пока его не сделаешь - самочувствие отвратительное.

И вот – главное – о совести русского народа, которых пять, по ситуации.

- Дело в том, что в России от человека все время требуют взаимоисключающих вещей, раздирают его в разные стороны. Ну и в результате у нашего человека пять совестей. Одна, допустим, его личная. Вторая привязана к семье и заставляет делать и говорить так, как лучше для семьи. Третья - коллектив, профессия. Четвертая - друзья. Пятая - страна. И все они не совпадают, и в зависимости от того, что конкретно в данный момент требуется, человек извлекает ту или иную совесть. И она ему все разрешает. Для семьи хорошо было соврать - он и врет. Для государства хорошо было одобрить прямую агрессию - пожалуйста. А если наша личная совесть вдруг окажется недовольна, мы купим ей поллитра.

Прощайте, Эдуард Успенский. Спасибо вам, что у вас был не только талант, но и совесть. Спасибо, что она у вас была одна.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена РыковцеваЕлена Рыковцева
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Елены Рыковцевой
Поделиться в Facebook
-3
Комментарии
10
11
Смешно
23
Интересно
57
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Так и написали. Довольны? Крым-то всё равно наш)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Русский Солдат
Русский Солдат
Единственные, кто может решать принадлежность Крыма - это его жители, а ни какие ни писатели, поэты, художники и кинематографисты, даже самые заслуженные.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Соболева Марина
Соболева Марина
Крым сделали свой выбор ! Остоточно)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги