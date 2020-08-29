Крымчанин призвал Украину не подавать ни ведра воды в оккупированный Россией полуостров

Коренной житель Крыма призвал Украину не подавать ни ведра воды на оккупированный Россией полуостров. Он спросил у людей, которые считают это негуманным, о чем они думали, когда аннексировали территорию.

В эфире радио "Крым.Реалии" мужчина напомнил, что Россия обещала построить опреснительные станции, но этого так и не произошло (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Крымчанин считает, что оккупанты сами должны везти себе воду с Дона или сделать обещанное.

"Добрый вечер, я из аннексированного Крыма. Я здесь проживаю уже 50 лет. Я сам из Украины, я люблю и ценю Украину, и Крым – это Украина. Де-юре – Украина, де-факто – это оккупация. Я вам скажу – никакой воды оккупантам! Оккупант в начале говорил: " Мы вам опреснительные станции поставим, мы вам сделаем! Мы вам сделаем Арабские Эмираты". Так пусть делают! Пусть меньше крадут и пусть сделают. Никакой воды, ни ведра воды ни в коем случае! Пусть все засыхает и высыхает, пусть оккупант везет с Дона воду себе. Ни в коем случае!" – сказал он.

"Те, кто задает эти вопросы, а они подумали, когда они аннексировали и оккупировали Крым? Когда они отобрали у другого народа вот это все? Крым по закону принадлежит Украине. Они думали об этом? Им надо было думать прежде, чем оккупировать. Они знали, что вода – это проблема? Никакой воды, ничего! Пусть будет, как будет. Пусть поставят опреснительные станции, пусть меньше воруют и обеспечат как положено", – добавил крымчанин.

Звонок из Крыма: крымчанин просит не давать воду в Крым pic.twitter.com/u1mH5lLDMD — Крым.Реалии (@krymrealii) August 28, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, нехватка пресной воды в аннексированном Россией Крыму связана с увеличением количества военных баз РФ на полуострове. Такое заявление сделал актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев.

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