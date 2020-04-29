"Страшнее вируса": крымчане забили тревогу из-за полного обезвоживания полуострова

Жители оккупированного Россией Крыма заявили о плачевной ситуации с водой на полуострове.

Они отмечают, что признаки грядущей засухи видны по всему Крыму и "это будет пострашнее вируса". Это признают и сами оккупанты, пишет "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Так, глава так называемой "администрации Симферополя" Елена Проценко призвала жителей города беречь воду.

"Ситуация очень сложная. Скрыть невозможно, что водохранилища мельчают и эта проблема существует. Я обращаюсь сейчас к жителям нашего города: беречь максимально и ценить столь нужный и дорогой ресурс на сегодняшний день", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" аннексированного Россией Крыма надеются, что запасов воды на полуострове хватит до середины лета. Они рассчитывают на дожди, которые должны пополнить водохранилища. Но в этом случае транспортировать воду по полуострову нет возможности – Северо-Крымский канал на территории полуострова разрушается.

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