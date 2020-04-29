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30 апреля • обновлено в 01:29
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Крымчане забили тревогу из-за полного обезвоживания полуострова

2.4т
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Жители оккупированного Россией Крыма заявили о плачевной ситуации с водой на полуострове.

Они отмечают, что признаки грядущей засухи видны по всему Крыму и "это будет пострашнее вируса". Это признают и сами оккупанты, пишет "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Страшнее вируса": крымчане забили тревогу из-за полного обезвоживания полуострова

Так, глава так называемой "администрации Симферополя" Елена Проценко призвала жителей города беречь воду.

"Ситуация очень сложная. Скрыть невозможно, что водохранилища мельчают и эта проблема существует. Я обращаюсь сейчас к жителям нашего города: беречь максимально и ценить столь нужный и дорогой ресурс на сегодняшний день", – отметила она.

"Страшнее вируса": крымчане забили тревогу из-за полного обезвоживания полуострова
"Страшнее вируса": крымчане забили тревогу из-за полного обезвоживания полуострова
"Страшнее вируса": крымчане забили тревогу из-за полного обезвоживания полуострова
"Страшнее вируса": крымчане забили тревогу из-за полного обезвоживания полуострова
"Страшнее вируса": крымчане забили тревогу из-за полного обезвоживания полуострова
"Страшнее вируса": крымчане забили тревогу из-за полного обезвоживания полуострова
"Страшнее вируса": крымчане забили тревогу из-за полного обезвоживания полуострова
"Страшнее вируса": крымчане забили тревогу из-за полного обезвоживания полуострова
"Страшнее вируса": крымчане забили тревогу из-за полного обезвоживания полуострова
"Страшнее вируса": крымчане забили тревогу из-за полного обезвоживания полуострова
"Страшнее вируса": крымчане забили тревогу из-за полного обезвоживания полуострова

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" аннексированного Россией Крыма надеются, что запасов воды на полуострове хватит до середины лета. Они рассчитывают на дожди, которые должны пополнить водохранилища. Но в этом случае транспортировать воду по полуострову нет возможности – Северо-Крымский канал на территории полуострова разрушается.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Аннексия Крыма
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