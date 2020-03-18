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18 марта • обновлено в 16:03
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/ Общество

Крымчане пожаловались на жизнь спустя 6 лет после кражи полуострова

2.2т
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Жители аннексированного Россией шесть лет назад Крыма, заявили, что за эти годы стали второсортными людьми и для Украины, и для РФ.

Об этом пишет The Insider Russia. Там отметили, что крымчан – людей разного возраста, национальности и политических взглядов – расспросили о том, как с тех пор поменялась их жизнь.

"В Украине мы предатели, ведь остались в аннексированном Крыму. В России – нахлебники, ведь на Крым выделяют огромное количество денег. Пересекая границу, чувствуешь себя преступником, хотя ничего не нарушал", – передает жителей полуострова издание.

Крымчане пожаловались на жизнь в оккупации

Крымчане пожаловались на жизнь в оккупации

Например, жительница Симферополя заявила, что до аннексии политикой почти не интересовалась, с правоохранительной системой не сталкивалась и общественной деятельностью не занималась. А болеть и переживать за страну ее заставили политические и общественные изменения в Украине в конце 2013 года, а события на Евромайдане вообще разбудили веру в государство и народ, а также надежду.

"Но аннексия фактически перечеркнула мою жизнь. Российский "аусвайс" я не получала. Без него в Крыму у человека никаких прав нет. На хорошую работу я официально устроиться не могу. Заработок – ситуативный и только в конверте, без каких-либо гарантий больничного и тому подобное. Банковскую карточку оформить не могу, перевод получить тоже. Продать-купить жилье, оформить землю, договор на коммунальные услуги, любую справку от госучреждения и даже письмо на почте – все становится проблемой", – рассказала Ирина.

Расписание поездов на табло железнодорожного вокзала в Симферополе

Расписание поездов на табло железнодорожного вокзала в Симферополе

theins.ru

По ее словам, у тех, кто не имеет российского паспорта – нет пенсии, медицинского полиса. В результате от каких-то вещей людям приходится сознательно отказываться, в других случаях – просить помощь у родственников или друзей.

Она подчеркнула, что с каждым годом в Крым приезжает все больше россиян, однако "ставка делается на кадры с материка – им все преференции".

"Их поддерживают финансово и продвигают на руководящие посты. Знаю, что в Судаке строят школу и уже привезли десять человек по программе "Земской учитель", дают по миллиону подъемных на человека. Трассу "Таврида" тоже строят исключительно привозные специалисты. У нас теперь огромное количество силовиков и военных. Например, в Симферополе, Джанкое строят отдельные ЖК для силового блока – для сотрудников ФСБ, Центра "Э", пограничников", – добавила Ирина.

Газетный киоск в Симферополе

Газетный киоск в Симферополе

theins.ru

При этом СМИ отмечает, что местное население на полуострове фактически выдавливают с помощью разных рычагов: отсутствием заработков, преследованиями, происходит "тихая депортация".

"Все украинское теперь фактически под запретом: гражданство, язык, церковь, образование. Формально ничего незаконного в этом вроде и нет, но запрещается под любым надуманным предлогом", – убеждает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта исполняется ровно 6 лет со дня аннексии Россией Крыма. Так, именно в этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий договор с представителями властей Крыма и Севастополя. Как живет полуостров спустя шесть лет после аннексии – читайте в нашем материале.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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