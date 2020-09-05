Крымчане показали ржавую жидкость, которая течет из кранов. Фото

Мирослав Семенюк Общество 16:37, 5.09.2020 Обновлено: 16:51, 5.09.2020

В аннексированном Россией Крыму из кранов продолжает течь ржавая жидкость вместо воды.

Крымский блогер @KrimRt опубликовал фото от жителей Симферополя с водой желтого цвета.

"Тут граждан Украины оккупант вытравливает! Нарушая международные законы! Симферополь", – написал он.

По словам блогера, таким образом нарушается Женевская конвенция 1949 года "о защите гражданского населения во время войны".

Twitter @KrimRt
Twitter @KrimRt
Twitter @KrimRt
Twitter @KrimRt
Twitter @KrimRt
Twitter @KrimRt
Twitter @KrimRt
Twitter @KrimRt
Скрин Twitter
Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные власти Крыма ограничили водоснабжение для жителей полуострова. Они же жалуются на низкое качество питьевой воды и непоследовательность в действиях и заявлениях чиновников.

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