Крымчане опубликовали фото высохшего водохранилища, поившего Симферополь

В сети появились фото фактического пересохшего Аянского водохранилища в оккупированном Крыму – от него почти полностью зависит водоснабжение Симферополя.

Снимки опубликовал в Twitter пользователь с ником RoksolanaToday&КрымUA. На снимках видно, что от когда-то полноводного и очень красивого водоема практически ничего не осталось (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Аянское водохранилище. Симферополь отсюда "пил". Ну что – все, сушите весла, завернитесь в простыню и ползите на Абдал (основное кладбище Симферополя. – Ред.)..., балалайки. Ну а жить хотите – за мост. Там речки у вас, озера и прочая байда... Не представляю даже, что МЫ переживем перед возвращением в Украину", – говорится в подписи к фото.

Что известно об Аянском водохранилище?

Расположено возле плато Чатыр-Даг в 30 км от Симферополя.

Его питает река Аян и крупный карстовый источник.

Построено в период с 1927-го по 1956 год.

Основная задача – создание запасов пресной воды для Симферополя и Салгирской долины.

Размеры водохранилища когда-то составляли: длина – 1 500 м, ширина – 500 м, наибольшая глубина – 24,5 м.

Сейчас водоем практически высох.

Так раньше выглядело Аянское водохранилище of-crimea.ru

Это было одно из самых красивых мест Крыма of-crimea.ru

Так оно выглядело с высоты птичьего полета of-crimea.ru

Сейчас от водоема ничего не осталось Twitter RoksolanaToday&КрымUA

Водохранилище практически высохло Twitter RoksolanaToday&КрымUA

Публикация о состоянии Аянского водохранилища в оккупированном Крыму Twitter RoksolanaToday&КрымUA

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Симферополе оккупированного Россией Крыма забили тревогу из-за постоянной проблемы – отсутствия воды. Жители сообщили, что запасов в Аянском водохранилище осталось приблизительно на неделю (по состоянию на 8 декабря).

Такой критической ситуации еще не было, признал руководитель представительства общественного движения "Мы Дети России" на оккупированном полуострове Марат Ибрагимов.