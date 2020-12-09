Крымчане опубликовали фото высохшего водохранилища, поившего Симферополь

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
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Аянское водохранилище до и после пересыхания

В сети появились фото фактического пересохшего Аянского водохранилища в оккупированном Крыму – от него почти полностью зависит водоснабжение Симферополя.

Снимки опубликовал в Twitter пользователь с ником RoksolanaToday&КрымUA. На снимках видно, что от когда-то полноводного и очень красивого водоема практически ничего не осталось (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Аянское водохранилище. Симферополь отсюда "пил". Ну что – все, сушите весла, завернитесь в простыню и ползите на Абдал (основное кладбище Симферополя. – Ред.)..., балалайки. Ну а жить хотите – за мост. Там речки у вас, озера и прочая байда... Не представляю даже, что МЫ переживем перед возвращением в Украину", – говорится в подписи к фото.

Что известно об Аянском водохранилище?

  • Расположено возле плато Чатыр-Даг в 30 км от Симферополя.

  • Его питает река Аян и крупный карстовый источник.

  • Построено в период с 1927-го по 1956 год.

  • Основная задача – создание запасов пресной воды для Симферополя и Салгирской долины.

  • Размеры водохранилища когда-то составляли: длина – 1 500 м, ширина – 500 м, наибольшая глубина – 24,5 м.

  • Сейчас водоем практически высох.

Так раньше выглядело Аянское водохранилище
Это было одно из самых красивых мест Крыма
Так оно выглядело с высоты птичьего полета
Сейчас от водоема ничего не осталось
Водохранилище практически высохло
Публикация о состоянии Аянского водохранилища в оккупированном Крыму

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Симферополе оккупированного Россией Крыма забили тревогу из-за постоянной проблемы – отсутствия воды. Жители сообщили, что запасов в Аянском водохранилище осталось приблизительно на неделю (по состоянию на 8 декабря).

Такой критической ситуации еще не было, признал руководитель представительства общественного движения "Мы Дети России" на оккупированном полуострове Марат Ибрагимов.

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