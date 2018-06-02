Крымчане массово покидают полуостров: названы цифры

Каждый год 2-3 тысячи жителей аннексированного Россией Крыма покидают полуостров.

Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи, передает "Укринформ".

"Есть люди, которые на постоянно выезжают из Крыма, есть количество населения, которое возвращается... Я не хочу быть неправдивым, но если говорить о 2 - 3 тыс. людей в год, то это может быть близко к истине", - сказал он.

По словам чиновника, данный процесс имеет составляющую, которая в последнее время не изменилась.

"Динамика в том, что все же сальдо тех, кто выезжает из Крыма, больше (чем тех переселенцев, которые впоследствии опять возвращаются на полуостров - ред.)", - сказал Куркчи.

Первый замминистра добавил, что количество внутренних переселенцев с Донбасса в другие регионы Украины зависит от боевых действий.

"Вообще-то феномен переселения и динамика этих миграционных процессов, если говорить о Донецкой и Луганской областях, зависят от интенсивности боевых действий. Если мы говорим об обострении ситуации по линии столкновения, то, конечно, в ближайшее время количество людей, которые будут выезжать с целью обеспечить безопасность для своей семьи, она будет увеличиваться", - отметил Куркчи.

Чиновник сообщил, что в Донецкой и Луганской областях очень большая постоянная миграция населения в обоих направлениях. Кроме того, много переселенцев не регистрируются по новому месту жительства.

Куркчи также добавил, ссылаясь на структуры ООН, что число внутренних переселенцев в Украине составляет примерно 1,5 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным мониторинга, 11% семей переселенцев вынуждены ограничивать расходы на питание, а 33% семей доходов хватает только на еду.