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Крым засыхает: в Кабмине рассказали о неизбежной катастрофе

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Аннексированный Россией Крым, который жил за счет воды, поступающей с материковой Украины, полностью засыхает, и остановить этот процесс оккупантам не удастся.

"Мы ведем мониторинг с помощью спутников, которые снимают территорию Крыма. На сегодня более 70% ранее нормальной растительности полностью высыхает. Переводя на понятный язык, степной Крым, который жил за счет воды, которая шла из Украины, полностью засыхает, это правда" - сказал в комментарии OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

На вопрос, были ли обращения от российской стороны восстановить подачу воды на полуостров из Украины, заместитель министра ответил отрицательно, при этом заметив, что согласно всем международным конвенциям, обеспечение оккупированных территорий, включая питьевой водой, - обязанность РФ.

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По словам Грымчака, есть несколько условий, при которых Украина согласится возобновить поставки воды в Крым.

"Необходимые условия - вывод войск и освобождение Крыма. А еще - возмещение убытков", - заявил он.

Относительно возможности оккупантов самым решить проблему с засухой на полуострове, Грымчак заверил, что это почти невозможно из-за стоимости этих методов.

"Да, можно возить воду дирижаблями. Теоретически возможно использовать систему опреснения воды, но это очень дорого, ведь и сама система, и ее обслуживание потребует много затрат. Насколько я знаю, на сегодняшний день они даже не рассматривают такую возможность", - пояснил он.

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Также заместитель министра спрогнозировал, сколько лет нужно будет для восстановления аннексированного полуострова после его доведения до засухи.

"Крым возвращается к своему естественному состоянию. В 1954 году, когда Крым был передан Украине, понадобилось около 10 лет для того, чтобы смыть минерализацию почвы и использовать эту землю для сельского хозяйства. Я думаю, сейчас не меньше этих 10 лет уйдет, чтобы вернуть питьевую воду в полном объеме", - сообщил Грымчак.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "власть" оккупированного Крыма объявила режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах полуострова.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
И откуда у укропов спутники? Они же нищие.
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