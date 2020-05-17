За годы оккупации Крыма Россия переселила на украинский полуостров сотни тысяч граждан своего государства.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев.

"Происходит массовое заселение полуострова гражданами РФ. В отчете генсека ООН за прошлый год говорится, что за 5 лет оккупации они переселили 140 тысяч россиян, но на самом деле в несколько раз больше. Разумеется, происходит русификация, хотя Путин в пропагандистских целях еще в 2014 году принял закон о так называемой реабилитации народов Крыма, но все происходит с точностью наоборот", – рассказал нардеп.

"Антикрымскотатарский психоз на высшем уровне, даже намного выше, чем было при советской власти. И самое трагичное то, что народ, который через более полувека после геноцида 44-го года наконец вернулся на родину и начал восстанавливать свою национальную жизнь, сейчас снова вынужден покидать родную землю. Народ, который столько лет боролся против тоталитарного режима, за демократию, теперь снова оказался под режимом, который даже хуже советского", – отметил Джемилев.

Полное интервью с Джемилевым читайте на OBOZREVATEL утром в понедельник, 18 мая.

Мустафа Джемилев

Как писал OBOZREVATEL, накануне МИД Украины призвал международное сообщество остановить репрессии России на оккупированных украинских территориях. Дипломаты также напомнили о миллионах людей, ставших жертвами диктаторов СССР.

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