1.Погорельцы.

В пожарах на Луганщине люди потеряли имущество. На камеру говорят: вот, наверное, теперь стройматериалы подорожают. Когда град был однажды, народ кинулся шифер покупать, так сразу цена выросла на 50 грн за лист...

А ведь логично – это как и на масках с антисептиками, кто-то состояние сделал. Есть у нас в Украине масочные миллионеры. И пахнущие антисептиком тоже. Я все думаю, что же год у меня такой тяжелый во всех отношениях, а кто-то просто умеет быстрее реагировать на обстоятельства. Шифер и дерево, стекло и маски, кирпич и цена за доставку. Когда в карантин запретили городской транспорт – таксисты взвинтили цены. А куда денешься? Вот оно, счастье - гори оно все синим пламенем, бей градом, болей и умирай, а я хочу заработать... И вернусь к своим убеждениям, что можно было бы сказать, что нация у нас такая.

Такая, да не такая. Потому что кто тогда все те люди, погибшие за Донбасс? Волонтеры, медики, бизнесмены, пенсионеры, отдавшие, что могут, на оборону? Кто они, и тогда кто те, другие? О ком писалось выше? Пусть это будет "вопрос в студию".

2. Какой-то Лерос сообщает, что какой-то Тищенко ему угрожает. А какой-то губернатор Харьковщины записывает ролики в свое оправдание за трагедию АН-26 как ответ чиновнику Минобороны. Какой-то Дубинский чхать на всех хотел с высоты своей беспринципности, а какие-то бывшие, видимо, избиратели Зе теперь прячутся по норам с невозмутимым выражением лица "это не я наделал".

Подвожу красную жирную линию под всем этим д...рьмом и резюмирую: каждый из них "сделал себя" прежде всего. Не важно, депутат или губернатор. Он – один из "слуг", и это первично. И что бы он ни рассказывал, как бы ни оправдывался – он один из "слуг". Добавить нечего.

3. В Крыму бабушки, выживавшие в перестройку и, возможно, потерявшие предков в застенках НКВД или в окопах Второй мировой – с гордостью готовы набирать водичку в баклажки. Ибо "ничего страшного", раньше терпели, и сейчас потерпят. Камни на Родине, с размаху попадающие в башку, важнее. На вопрос, как у них с горячей водой и как они решают проблему душа, говорят, что ездят к детям. Куда-то в другие районы. Там, дескать, вода у кого-то еще есть.

А где купаться тем, у кого и дети без горячей воды? И тем, у кого детей с горячей водой нет?

Неловко об этом вспоминать, но когда была ребенком, смутно помню общественную баню. В селе у бабушки я ее еще застала. Большего ужаса я, наверное, и не припомню. Но для крымчан это выход, кстати – под лозунгом "предки терпели, и мы потерпим". Вот это точно будет возврат в СССР, радостный и маршем.

Идея?

4. ПАП желаю выздоровления.