Крым вернется Украине: украинский посол предложил пари другу Путина

Посол Украины в Германии Андрей Мельник поспорил с лоббистом Кремля, 76-летним экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером о том, что Крым вернется в Украину еще при его жизни.

Об этом он сказал изданию "Укринформ", комментируя интервью Шредера в немецком Tagesspiegel, где он предложил снять санкции из России, введенные в ответ на незаконную аннексию ею Крыму и вооруженную агрессию на востоке Украины, из-за их якобы неэффективности.

По словам Мельника, призывы лоббиста Кремля снять санкции против России из-за того, что они якобы не действуют, является лучшим доказательством их эффективности.

"Чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом углу кричат о том, что введенные против России санкции являются якобы "бессмысленными", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно работают и очень больно бьют в самое сердце и без того слабой российской экономики, а значит и политического руководства", – заявил Мельник.

В ответ на заявление Шредера, что Крым никогда не вернется в состав Украины, Мельник предложил ему пари.

"А что касается бесстыдного тезиса господина Шредера о том, что "ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым", то хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лобисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", – сказал посол.

Посол поблагодарил официальный Берлин и всем европейским и американским партнерам за "крепкое дружеское плечо", которое они подставляют Украине в течение последних 6 тяжелых лет. Украинцы это очень ценят, заверил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мельник отказался участвовать в церемонии завершения Второй мировой войны совместно с послом России.