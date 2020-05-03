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3 мая • обновлено в 22:47
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Украинский посол Мельнык поспорил с Шредером, что Крым вернется Украине при его жизни

55.4т
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник поспорил с лоббистом Кремля, 76-летним экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером о том, что Крым вернется в Украину еще при его жизни.

Об этом он сказал изданию "Укринформ", комментируя интервью Шредера в немецком Tagesspiegel, где он предложил снять санкции из России, введенные в ответ на незаконную аннексию ею Крыму и вооруженную агрессию на востоке Украины, из-за их якобы неэффективности.

По словам Мельника, призывы лоббиста Кремля снять санкции против России из-за того, что они якобы не действуют, является лучшим доказательством их эффективности.

Крым вернется Украине: украинский посол предложил пари другу Путина

"Чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом углу кричат о том, что введенные против России санкции являются якобы "бессмысленными", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно работают и очень больно бьют в самое сердце и без того слабой российской экономики, а значит и политического руководства", – заявил Мельник.

В ответ на заявление Шредера, что Крым никогда не вернется в состав Украины, Мельник предложил ему пари.

"А что касается бесстыдного тезиса господина Шредера о том, что "ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым", то хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лобисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", – сказал посол.

Посол поблагодарил официальный Берлин и всем европейским и американским партнерам за "крепкое дружеское плечо", которое они подставляют Украине в течение последних 6 тяжелых лет. Украинцы это очень ценят, заверил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мельник отказался участвовать в церемонии завершения Второй мировой войны совместно с послом России.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Андрей Мельник
Место
Украина
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Комментарии
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Хитрож@пое пари. То есть, что Шредер выиграл спор он об этом даже не узнает. Предложи пари при свидетелях на 10, 20, 30 лет, и когда проиграешь скажешь например: б@ндера вонючая с@пля. Это было бы чесно.
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Мильнер Александр
Мильнер Александр
,,Лобист,, кремля - элементарно - на спецпайке ГАЗПРОМА!Лёгкий труд - безпринципного чиновника - продаваться!
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Wick John
Wick John
Мильнер Александр, укро свиньи знают толк в продажности
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Карнаух Наталия
Карнаух Наталия
Отакими українцями треба гордитися!Молодець,не здав Україну!
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