Крым в 2021 году ждет новая напасть, связанная с засухой

В 2021 году в аннексированном Россией Крыму ожидается нашествие саранчи.

Такой прогноз дали в Росссельхозцентре, передает "Интерфакс". Отмечается, что речь идет о массовом размножении мароккской и росте популяции азиатской саранчи.

Еще летом сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины Андрей Федоренко связывал возможное нашествие саранчи с засухой в Крыму.

"Стадная саранча особенно часто появляется в жаркие годы, когда сокращается количество площадей, где она может питаться. Обычно эти насекомые живут в плавнях рек, по берегам каналов, где много влаги. Когда ее не хватает, саранча начинает расселяться, перелетает на поля и поедает все", – пояснил он свою позицию "Крым.Реалии".

Новый очаг маррокской саранчи был обнаружен в Белогорском районе полуострова еще в 2019 году.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в аннексированном Крыму признали, что проблема с засухой стоит как никогда остро.