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Крым — Украина: в Московском патриархате сделали неожиданное заявление

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В Российской православной церкви в Украине признали аннексированный Крым украинским.

Об этом в эфире "Громадського" заявил глава информационно-просветительского отдела РПЦ на территории страны, архиепископ Климент. Он указал на то, что именно из-за этого церковные приходы на полуострове не переходят в состав Русской православной церкви.

"На территории Крымского полуострова Украинская православная церковь (ранее — УПЦ МП, сейчас РПЦ. — Ред.) полностью в каноническом чине и это является свидетельством того, что, с точки зрения церковных канонов и церковного устройства, Крым является территорией Украины", — подчеркнул он.

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Архиепископ Климент (Вечеря)

Архиепископ Климент (Вечеря)

pravlife.org

Климент также заявил, что, согласно уставу, церковь РПЦ в Украине имеет свои епархии исключительно на территории украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Аннексия КрымаНезависимость УПЦ
Персона
Климент (Вечеря)
Место
Украина
Теги
КрымРПЦУПЦ МПРоссия
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