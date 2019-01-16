Крым — Украина: в Московском патриархате сделали неожиданное заявление

В Российской православной церкви в Украине признали аннексированный Крым украинским.

Об этом в эфире "Громадського" заявил глава информационно-просветительского отдела РПЦ на территории страны, архиепископ Климент. Он указал на то, что именно из-за этого церковные приходы на полуострове не переходят в состав Русской православной церкви.

"На территории Крымского полуострова Украинская православная церковь (ранее — УПЦ МП, сейчас РПЦ. — Ред.) полностью в каноническом чине и это является свидетельством того, что, с точки зрения церковных канонов и церковного устройства, Крым является территорией Украины", — подчеркнул он.

Архиепископ Климент (Вечеря) pravlife.org

Климент также заявил, что, согласно уставу, церковь РПЦ в Украине имеет свои епархии исключительно на территории украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 20 декабря приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Народный депутат Александр Бригинец, один из авторов документа, уточнил, что на исполнение данных норм у религиозных организаций есть два месяца. Если переименование будет проигнорировано, их ждет отмена регистраций.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!