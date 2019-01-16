Крым — Украина: в Московском патриархате сделали неожиданное заявление

В Российской православной церкви в Украине признали аннексированный Крым украинским.
Об этом в эфире "Громадського" заявил глава информационно-просветительского отдела РПЦ на территории страны, архиепископ Климент. Он указал на то, что именно из-за этого церковные приходы на полуострове не переходят в состав Русской православной церкви.
"На территории Крымского полуострова Украинская православная церковь (ранее — УПЦ МП, сейчас РПЦ. — Ред.) полностью в каноническом чине и это является свидетельством того, что, с точки зрения церковных канонов и церковного устройства, Крым является территорией Украины", — подчеркнул он.
Архиепископ Климент (Вечеря)
pravlife.org
Климент также заявил, что, согласно уставу, церковь РПЦ в Украине имеет свои епархии исключительно на территории украинского государства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Верховная Рада 20 декабря приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.
Народный депутат Александр Бригинец, один из авторов документа, уточнил, что на исполнение данных норм у религиозных организаций есть два месяца. Если переименование будет проигнорировано, их ждет отмена регистраций.
В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.
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