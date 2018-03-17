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Юрий Смелянский
Юрий Смелянский
Крымский экономист, переселенец, эксперт благотворительного фонда "Майдан иностранных дел"Все статьи автора

От плохого к худшему: чем "порадовали" оккупанты Крым

9.5т

Сложно в течение этих четырех лет оккупации Крыма говорить об изменениях и процессах, которые с самого начала продолжаются и продолжаются (говорить об изменениях допустимо в случаях, когда имеется какой-то законченный процесс и изменения являются итогом). Мы ежегодно даем оценки и определенные прогнозы. Говорим о том, что ситуация в лучшую сторону с точки зрения жизни во всех ее проявлениях для граждан Украины, которые сегодня находятся в оккупации, не изменится. Будет становится только хуже. Да, это так и происходит.

Продолжает укрепляться и развиваться созданная оккупантами военная база в Крыму, такая, единственная цель оккупантов и была – Крым это военная база.

Продолжается процесс замены населения, и иммигрантов с материковой части России в Крыму становится больше и больше. Одновременно, все больше жителей Крыма покидают его.

Продолжают расти цены и тарифы, падает уровень реальных заработных плат и пенсий. Убита медицина, образование превращено в инструмент милитаризации сознания. Как следствие, падает качество жизни - падают потребительские возможности граждан Украины, которые оказались в оккупации. Все больше и больше у них возникает проблем с рабочими местами, они продолжают сокращаться, с одной стороны. А с другой стороны, даже те, которые создаются, создаются в основном для иммигрантов с материковой части России. Именно для них оккупанты определяют приоритет в предоставлении рабочих мест. А так же мест в детских садах, школьных классах.

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Жители Крыма – граждане Украины, на сегодняшний день, и это уже явно проявляется - это люди второго сорта по отношению к иммигрантам, которых оккупационные власти системно переселяют с территории материковой России на территорию оккупированного Крыма. Для этих целей разработаны и внедряются федеральные программы.

Продолжается политика пока еще мягкого выдавливания населения Крыма, т.е. граждан Украины, которые находятся в оккупации - крымских татар, украинцев, представителей других национальностей с мест их постоянного проживания. Потому что для оккупантов все граждане Украины, живущие в Крыму - это люди потенциально нелояльные. Не лояльного населения на военной базе быть не может. Слава Богу, что пока еще не стоит вопрос о принудительной депортации граждан Украины с территории Крыма. Но подобное негативное развитие событий мы все-таки не исключаем в какой-то из моментов развития ситуации.

Все проблемы продолжают оставаться теми же. Сокращается объем производства. Есть там определенные всплески, которые зависят только лишь от погодных условий. Например, в 2017 году собрали хороший урожай зерновых. Если в этом году погодные условия сложатся по-другому, урожай будет гораздо ниже.

Усугубляются проблемы с водообеспечением пресной водой, и речь уже идет не о промышленном ее использовании, а о вопросах обеспечения бытовых нужд населения, особенно страдают такие регионы, как Керчь, Судак, Евпатория, северные регионы: Джанкой, Красноперекопск, Армянск и т.д.

Продолжается уничтожение крымской экологии, в первую очередь, за счет хищнической добычи природных ресурсов. Это и разработка крымских гор по добыче щебня, это и добыча песка, следом за которым размываются и уничтожаются крымские пляжи. Это обмеление рек и водоемов по причине переброски из них пресной воды в другие районы Крыма. Это и не регулируемое выкачивание пресноводных подземных горизонтов. Соответственно это уже все в большей и большей степени начинает влиять на ухудшение качества почв, и в результате мы получим серьезные негативные последствия.

Поэтому ситуация имеет общую тенденцию на протяжении всех четырех лет в развитии от плохого - к еще более худшему. Оккупанты для достижения поставленных перед собой целей продолжают репрессировать граждан Украины, которые оказались в оккупации. Подобное развитие событий будет продолжаться и в дальнейшем.

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Автор
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Тема
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Место
Украина
Объекты
Новости КрымаКрым
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