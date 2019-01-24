''Крым — регион России'': Google попал в громкий скандал из-за полуострова

Официальный представитель Google назвал аннексированный Крым одним из российских регионов.

Об этом сообщил глава комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин, передает "Интерфакс". Представитель Google сослался на то, что на картах Крым отображается не как часть Украины, а как часть России.

До этого спикер нелегитимной Госдумы России Вячеслав Володин потребовал пригласить представителя компании Google в связи с обозначением украденного Крыма украинским.

Политик пожаловался, что так могут еще что-то "отобрать" у РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Google все-таки добавила в свой сервис Google Maps Керченский мост, которым оккупанты соединили аннексированный Крым и Краснодарский край.

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