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''Крым — регион России'': Google попал в громкий скандал из-за полуострова

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Официальный представитель Google назвал аннексированный Крым одним из российских регионов.

Об этом сообщил глава комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин, передает "Интерфакс". Представитель Google сослался на то, что на картах Крым отображается не как часть Украины, а как часть России.

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До этого спикер нелегитимной Госдумы России Вячеслав Володин потребовал пригласить представителя компании Google в связи с обозначением украденного Крыма украинским.

Политик пожаловался, что так могут еще что-то "отобрать" у РФ.

''Крым — регион России'': Google попал в громкий скандал из-за полуострова

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Google все-таки добавила в свой сервис Google Maps Керченский мост, которым оккупанты соединили аннексированный Крым и Краснодарский край.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Очень громкий скандал, скандалище. Все мировые сми, вышли с заголовками на первой полосе ''Крым — регион России'')))))))
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Ватный обоз! Надо так:"ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ мост, которым оккупанты соединили аннексированный Крым и УКРАДЕННЫЙ Краснодарский край". На самом деле, мост существует лишь на киностудии мосфильм, каждый на тоящий украинец это знает, не удивительно, что Гугл не наносил его на карту.
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