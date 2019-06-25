"Крым проклят!" В сети показали новые фото оккупированного полуострова

В соцсети появились новые фото пустых пляжей оккупированного Россией Крыма в разгар туристического сезона.

Кадрами на странице в Twitter поделился блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%. Фото с пустыми надувными лодками в городе Щелкино он назвал "Крымские ждуны".

Щелкино RoksolanaToday&Крым25%/Twitter

"Сейчас туристы проснутся и после завтрака придут", "Крым проклят", "Еще просто не сезон", – комментируют пользователи.

Скриншот Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Скриншот Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

На кадрах с курорта Новый свет тоже практически нет людей.

"Богатые туристы имеют свои капризы!" – подписал фото блогер.

Скриншот Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Скриншот Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму появились новые заборы с колючей проволокой на Южном берегу, которые ограничивают местным жителям доступ к морю.

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