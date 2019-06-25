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"Крым проклят!" В сети показали новые фото оккупированного полуострова

1.6тЧитать материал на украинском

В соцсети появились новые фото пустых пляжей оккупированного Россией Крыма в разгар туристического сезона.

Кадрами на странице в Twitter поделился блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%. Фото с пустыми надувными лодками в городе Щелкино он назвал "Крымские ждуны".

Щелкино

Щелкино

RoksolanaToday&Крым25%/Twitter

Новости
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"Сейчас туристы проснутся и после завтрака придут", "Крым проклят", "Еще просто не сезон", – комментируют пользователи.

Скриншот

Скриншот

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Скриншот

Скриншот

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

На кадрах с курорта Новый свет тоже практически нет людей.

"Богатые туристы имеют свои капризы!" – подписал фото блогер.

Скриншот

Скриншот

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Скриншот

Скриншот

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму появились новые заборы с колючей проволокой на Южном берегу, которые ограничивают местным жителям доступ к морю.

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Место
Украина
Тег
Крым
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Бред какой-то! Вы пробовали купить путевку туда? Всё заполнено, послушавшиеся укропропаганду и решившие купить горящие туры пролетели. Чартеры в Крым раскупаются как горячие пирожки. Хотя непонятно почему - сервис там не улучшился со брежневских времен, с чистотой моря точно такие же проблемы, как в 80-х, а цены задраны очень высоко. Дешевле на Кипр....
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Нацбанк Грузии снизил официальный курс лари до исторического минимума — 2,8333 за доллар. Падение курса произошло в преддверии вступления в силу запрета на пассажирское авиасообщение между Россией и Грузией
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