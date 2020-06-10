На оккупированном полуострове Крым нет работающих механизмов контроля за соблюдением противоэпидемиологических мер. А с началом пляжного сезона ситуация может резко ухудшиться.

Об этом написал в Facebook сторонник президента России Владимира Путина и пророссийский блогер Александр Горный. Он прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом к августу.

Крым превратится в обсервацию уже летом: фанат Путина забил тревогу из-за COVID-19 на полуострове Facebook Александра Горного

"Я не разделяю оптимизма Крымской туротрасли по поводу открытия сезона в ближайшие дни и недели. Будет небольшой всплеск, точнее два, но не более. В августе мы увидим рост заболевания коронавирусом в силу вполне объяснимых причин, и, если будет расширяться тестирование. Запуская туротрасль, можно ввести кучу ограничений, но кто будет это контролировать, особенно в местах массового скопления людей? Масочный режим? Его соблюдают единицы", – написал Горный.

По его мнению, то, что говорят на совещаниях чиновники, сильно отличается от происходящего в реальности.

"Туризм надо запускать, но боюсь, что реально работающих механизмов управления ситуацией и контроля не выработано. Это, как на совещании оперативного штаба, когда мы слышали одно, а в жизни было совсем другое, главное бодро рапортовать и вводить Аксёнова в заблуждение", – отметил блогер.

Он задался вопросами о том, что может произойти в Крыму, если случится вспышка инфекции, и понесет ли кто-то за это ответственность.

"Риски очень высоки и мы объективно не готовы к этим рискам, а если счёт заболевших в день пойдёт на сотни? Кто тогда ответит за принятое решение? Закроют отели и введут режим самоизоляции? Или весь Крым превратится в обсерватор? Это только вопросы, а не утверждения, на которых нет ответов", – заключил крымчанин.

Еще одной проблемой он назвал отсутствие на полустрове социально ответственного бизнеса.

"К огромному сожалению, в Крыму мало социально ответственного бизнеса, единицы, которые подходят к вопросу серьезно, а остальным пох, им лишь бы бабла накосить. Очень хочется верить, что эта зараза сама рассосётся и исчезнет", – резюмировал Горный.

Крым превратится в обсервацию уже летом: фанат Путина забил тревогу из-за COVID-19 на полуострове Facebook Александра Горного

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму фактически сорвано начало курортного сезона из-за коронавируса.