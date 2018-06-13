УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Art Zed
Art Zed
БлогерВсе статьи автора

Крым постиг очередной блэкаут

554

Блэкаутом в Керчи никого не удивишь, разве что вновь наползших.

Вот и сегодня никто особо не чесался, пока не дошли слухи о том, что блэкаут случился по всему Крыму. Вот это уже стало будоражить умы русистов и им сочувствующих. Здесь и тема подорванных опор заиграла новыми красками и прочие басни Крылова (Киселёва) об агрессивной к Крыму Украине.

Новости
В Крыму воды нет. Как Кремль решит проблему?

На вопрос - "Какие опоры, энергомост же?", ответ - "Какие-нибудь другие опоры!". Конечно же, на такой благодатной почве, успешно взойдёт любое семя кремлёвской пропаганды.

Некоторые районы были обесточены несколько часов, не было связи, также керчане сообщают, что вместе со светом пропадала по районам и вода.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Art ZedArt Zed
Тема
Аннексия Крыма
Объекты
КрымКрымский мостНовости Крыма
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги