Керчь.

Каждый из нас знал, что рано или поздно это случится.

Мы не говорили об этом вслух, но те кто понимает, как управляется государство, оккупировавшее Крым, сколько там стоит человеческая жизнь, знали, что теракт случится обязательно.

Страх - это очень эффективная технология управления. Надеяться на то, что Крым обойдет судьба домов Буйнакска, Гурьянова-Каширки, Волгодонска, Беслана, аэропорта Домодедово, торгового центра "Зимняя вишня" мог только полный дегенерат.

Если бомбы зажигают, значит это кому-то нужно. Официальный повод может быть любой: несчастная любовь, короткое замыкание, просто террор, потому что мол это ислам, понимаете - такая агрессивная религия...

Но унося жизни, каждый теракт дает новые возможности для власти.

Взорванные дома одобрили вторую чеченскую. Беслан помог закрыть глаза на абсолютно бесполезные траты миллиардов на заборы, камеры и охрану школ и не только школ. Под предлогом "Зимней вишни" с владельцев больших и маленьких ТЦ со всей необъятной территории РФ собрали огромные деньги. Многие хозяева таких сумм не потянули и продали (до сих пор продают) их за бесценок.

Такой непростой и вольнолюбивый (Украина ведь) регион как Крым, поставить в стойло никак не получается. Эти крымчане все время что-то пишут, записывают видео, недовольны то ценами, то Меняйло, то Овсяниковым, то понаехавшими, в общем неблагодарные твари. Вся страна на этот Крым своими пенсиями сбросилась, под санкции попала, а они, бездельники, все ворчат...

Рано или поздно у кого-то должно было лопнуть терпение и закончить вариант оккупации-лайт.

По любимой советской традиции, Крыму вешали впереди сладкую морковку. Мол построим мост, аэропорт и "Тавриду" и будет вам счастье. Морковка эта заветрилась. Все построили - счастье не наступило. Новая морковка очень простая - это все безграмотные местные управленцы и ворье. Это они во всем виноваты. Вот сейчас снимем Аксенова и наступит счастье. Эта тема последние полгода номер один в крымских группах. Трендсеттеры там россияне, но многие крымчане с радостью ведутся на эту морковкину ботву. И действительно они уверены, что вот нужно только заменить вороватых дурачков местных, на умных-честных приехавших из Магадана или Пензы, и Крым расцветет, а его жители станут богатыми, здоровыми и счастливыми.

На самом же деле местные гауляйтеры сохраняли систему отношений, существовавшую до войны, и поэтому многие крымчане не сильно пострадали от национализации и перехода в правовое поле РФ. Для них это действительно был лайт-вариант. Но если произойдет смена выстроенной вертикали в Крыму и власть окажется в руках "понаехов", то вся система коммуникаций и договорённостей будет демонтирована. Силовики начнут расчищать самые хлебные места, начнутся аресты и посадки, затем будут убирать крымский бизнес с доходных сегментов. Заводы, карьеры, земля, гостиницы перейдут в более надежные руки. В конце-концов это коснется и простых людей - приоритет в доходных должностях будет у более надежных - у россиян.

Как это не парадоксально звучит - на Аксенове и ко держится относительная стабильность региона.

Все это хорошо видно на примере Севастополя, где приход типичного "Мистера Смитта", как называют российских губернаторов нового типа, Овсяникова, привел к угнетанию местного бизнеса, откровенному беспределу (ТЦ "Муссон") и коррупционным связям с российскими материковыми компаниями еще и изуродовавшими город (Парк Победы, Фиолент и т.д.).

Но как поменять крымскую вертикаль? Это же не прокси-республики "Л/ДНР" или Абхазия. Это там все просто: "шмель", лифт, пуля, и быстро меняется вся система. А тут же все таки герои "русской весны", субъект федерации, российские чиновники высшего уровня. А ворон-ворону глаз не выклюет, иначе другие чиновники сомневаться начнут... Уже несколько месяцев в Крыму работают ревизоры из центра, антиаксеновская истерия тоже набирает обороты. Нервозность и закипающая ненависть были разлиты в воздухе. Клиент, как говорится, созрел. Сегодня утром арестовали вице-премьера Нахлупина, затем взорвали и расстреляли детей. Связаны ли как-то эти события? Мы узнаем позже, когда увидим будет ли происходить смена оккупационной власти в Крыму.

Для проукраинских крымчан и тех украинцев, кто посещает Крым, ситуация значительно усложнилась. Вероятно въезд-выезд в Крым будет очень сильно усложнен, провокации и аресты не заставят себя ждать.

Сегодня предатели прямо обвиняют наше государство и граждан в подготовке теракта. Жаба Билозерова из Ялты призвала выслать из Крыма и запретить въезд проукраинским гражданам получившим по необходимости роспаспорта, коих по ее мнению больше 200 000.

Обычно теракты очень сильно разделяют время на "до" и "после". И если "до" у многих сохранялась еще иллюзия - "какая разница, где жить", то теперь иллюзия развеяна - в украинском Крыму не было терактов. В Крыму "после" теперь будет все по-другому. Уверен.

По трупам детей идут вехи российской политики. Они принимают на себя страдания, которые желают кремлевским упырям. Мои самые искренние соболезнования землякам, которые потеряли сегодня своих родных, близких в этой кошмарной трагедии.

Больно было видеть как вывозят на грузовиках и на маршрутках раненых. Как-будто это в раздолбанной войной Сирии, а не в "супердержаве", которая тратит на силовиков и на безопасность миллиарды.

От диалога спасателя с раненой девочкой волосы дыбом:

- Ты сидя можешь ехать? Сидя легче будет уехать...