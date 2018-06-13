"Крым останется с Россией": Гордон заявил о превосходстве Путина

Глава РФ Владимир Путин ради сохранения оккупированного Крыма в составе России готов уйти с Донбасса и Сирии.

Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "112 Украина", выразив убеждение, что Путин по многим параметрам превосходит европейских политиков.

"Путин взял карты, козырей набрал немножко, чтобы убрать напряжение и оставить себе Крым. То есть задача-максимум – Крым сохранить в составе Российской Федерации. Мол, это не обсуждаемый отныне для Москвы вопрос, "но мы отдаем Донбасс, отдаем Сирию, а вы снимайте все санкции". И как будто ничего не было!" – сказал Гордон.

Журналист уверен, что Европа готова на подобную сделку Путина. По его словам, главу РФ сейчас способны остановить только США.

"Европа сегодня готова радостно броситься в объятия Путину... Давайте вспомним 1938–1939 годы (накануне Второй мировой войны. - Ред.), все потом будет так же. Дай бог, чтобы без таких жертв. Ничего нового. Они всегда (не буду плохое слово говорить) выторговывали мелкие интересы, не думали о стратегии, думали только о сиюминутном, временном. В результате всегда проигрывали", – сказал он.

"Путин – игрок более широкого плана, он превосходит по интеллектуальному уровню, по глобальности, по внутреннему наполнению и Меркель (Канцлер Германии. - Ред.), и Макрона (Президент Франции. - Ред.). Он разговаривает с ними в том тоне, в котором считает нужным. Единственные, кто его могут сегодня остановить – это США, которые тоже не в восторге от Европы", - считает журналист.

Гордон подчеркнул, что снятие санкций и сохранение Крыма - задача-минимум для Путина, но выразил надежду, что этого все же не произойдет, поскольку тогда "разрушится вся мировая конструкция".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гордон сделал скандальное заявление о Второй мировой.