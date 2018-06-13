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Крым остался без света и связи: названа причина

13.2тЧитать новость на украинском

Территория аннексированного Россией Крыма могла остаться без электричества и мобильной связи из-за аварии на подстанции "Тамань".

По данным агентства "Крыминформ", полуостров был отключен от энергоснабжения около 15:25. Эту информацию подтвердили два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.

"Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся", — сказал собеседник агентства.

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По одной версии, причиной блэкаута стала авария на подстанции "Тамань".

В то же время источник агентства считает, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.

На своей странице в Facebook так называемый глава Крыма Сергей Аксенов написал, что электричество восстановят через 3 часа. Он также подтвердил версию о том, что причиной стали скачки напряжение на подстанции "Тамань", где сработала противоаварийная автоматика.

Как сообщал OBOZREVATEL, обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, остановились троллейбусы.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Крым
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Ой ой ой, какое блин горе! :)
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