Крым остался без света и связи: названа причина

Территория аннексированного Россией Крыма могла остаться без электричества и мобильной связи из-за аварии на подстанции "Тамань".

По данным агентства "Крыминформ", полуостров был отключен от энергоснабжения около 15:25. Эту информацию подтвердили два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.

"Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся", — сказал собеседник агентства.

По одной версии, причиной блэкаута стала авария на подстанции "Тамань".

В то же время источник агентства считает, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.

На своей странице в Facebook так называемый глава Крыма Сергей Аксенов написал, что электричество восстановят через 3 часа. Он также подтвердил версию о том, что причиной стали скачки напряжение на подстанции "Тамань", где сработала противоаварийная автоматика.

Как сообщал OBOZREVATEL, обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, остановились троллейбусы.