Крым оказался на грани катастрофы из-за отсутствия воды: спасет ли зима от засухи

Неделю назад оккупационная власть в Крыму перевела Севастополь в "режим повышенной готовности" из-за дефицита воды. Там признают – в целом проблема на полуострове только усиливается, и, кроме Севастополя, Симферополя, Алушты и Бахчисарайского района, почасовое водоснабжение ввели еще и в Белогорском районе. Теперь оккупанты надеются, что осенне-зимние осадки хоть немного, но облегчат ситуацию.

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Воды нет не только из-за засухи

Вначале года Аксенов признал, что в 2020-м полуостров столкнется с острой нехваткой воды из-за отсутствия осадков и засухи. Всего в Крыму 23 крупных водохранилища, объемом около 399 млн кубов. В начале лета они были наполнены только на 90 млн кубов, что стало рекордно низким показателем, а на конец августа и вовсе оказались на грани высыхания. Из-за этого в начале сентября воду стали подавать по графику: так начался третий, самый жестокий, этап ограничений для населения.

Потребление воды с 450 тыс. кубометров снизилось вчетверо – к 100 тыс. Вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районом и Алуштой, график водоснабжения ввели в Белогорском районе. Параллельно оккупанты продолжают перебрасывать воду из Тайганского водохранилища в Симферопольское.

"Особенно остро водная проблема стоит в Симферополе и Севастополе. В этих городах воду действительно дают почасово, – подтвердила OBOZREVATEL крымская активистка Лариса Волошина. Однако главная причина не только в засухе, но и в перенаселении полуострова. До оккупации в Крыму проживало 2 млн человек, а теперь зарегистрировано 3 млн. К примеру, в Севастополе жило 20 тысяч человек, а сейчас уже 55 тыс. Мол, оккупанты и дальше продолжают завозить людей в город. Кроме того, где-то вдвое увеличилось и количество российских военных.

"Пока Россия жаловалась всему миру, что в Крыму нет воды, там все лето длился активный туристический сезон. В период водного кризиса и пандемии "ковида" Крым посетило 3,5 млн туристов. В Севастополе открыли госпиталь для лечения коронавируса у всех российских военных, в том числе и на кораблях. То есть с одной стороны россияне говорят, что нет воды, а с другой – продолжают завозить людей на лечение, отдых и на военную службу", – отметила Волошина.

Кроме этого, по ее словам, вокруг трех заводов украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, которые работают на российский оборонный комплекс, в этом году появились новые скважины, которые выкачивают воду из подземных хранилищ. Это приводит к засолению почвы.

"С одной стороны для людей питьевой воды нет, а вот для военных баз и промышленного комплекса – полный зеленый свет. Недавно оккупанты предложили отрезать от воды районы в Симферополе, где проживают крымские татары в целях ее экономии. Вот к чему привело хозяйствования России в Крыму", – подытожила активистка.

Летом доходит до гуманитарной катастрофы

Проблемы с водой в Крыму сезонного характера, считает Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН. Мол, зимой ситуация более-менее выравнивается, весной начинает обостряться, а летом доходит чуть ли не до гуманитарной катастрофы. Однако осенне-зимние осадки должны более или менее стабилизировать ситуацию. По крайней мере в этом сезоне.

"Крым полностью зависит от природно-климатических условий. Осенние осадки незначительно, но улучшат ситуацию. Почему незначительно, потому что подземные воды иссякают, а поверхностные полностью зависят от погодных условий. Те осадки, которые выпадают, они не формируют стоков, а идут на пополнение влагозапасов почвы и водных бассейнов. Если их мало – они випарятся и стоки опустеют", – пояснил он.

Россия давит и угрожает Украине

Между тем Россия через различные международные площадки пытается заставить Украину возобновить подачу воды через Северо-Крымский канал и обвиняет официальный Киев в "нарушении прав крымчан на безопасную питьевую воду". Теперь этот вопрос лоббирует постоянное представительство России при ООН в Женеве, на что представитель Украины при ООН Сергей Кислица сказал, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в оккупированный Крым можно только в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом.

А тем временем, воду крымчанам продолжают подавать по графику, а оккупационная власть посоветовала им тратить не более чем 4 литра воды в сутки для приготовления пищи и питья. Столько же на гигиенические потребности и до 18 литров на санитарные.