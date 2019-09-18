Новый план Путина: российский юрист раскрыл замысел по легализации Крыма

Объединив Беларусь и РФ в единое Союзное государство, российский президент Владимир Путин, помимо других вопросов, рассчитывает решить проблему незаконной аннексии Крыма.

В комментарии OBOZREVATEL российский юрист и директор института исследования российской агрессии Юрий Шулипа пояснил, что в понимании главы Кремля объединение двух стран в дальнейшем даст возможность избавится от проблемы Крыма.

"С его точки зрения, после слияния с Беларусью образуется иное Союзное государство, иной субъект международного права с аннексированным Крымом. Таким образом он хочет решить два вопроса: первый – продлить свою власть, а второй – избавиться от претензий на Крым. Но понятное дело, что с позиции международного права он никогда его не обойдет, какое бы государство там не создавалось. Такое преступление, как аннексия Крыма, невозможно легализовать", – говорит россиянин.

К сожалению, поглощение Беларуси Россией до 2024 года, когда запланированы очередные выборы российского президента, вполне реальны. Для Путина это не составит проблем, так как РФ уже давно влияет на многие процессы внутри соседней Республики.

"Беларусь фактически является экономической и политической колонией РФ. Мы видим, что Беларусь находится в составе ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. – Ред.), у двух стран сейчас единый военный, таможенный и пограничный союз, соответственно общий союз спецслужб", – сказал российский юрист.

"Беларусь – это государство с фактически нулевым суверенитетом. Политическая и экономическая модель страны полностью зависит от РФ, она живет на сырьевых реках со стороны России", – добавил Шулипа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ сообщили, что уже в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство. Первые шаги будут сделаны до 2021 года.

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