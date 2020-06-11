Крым накрыла сильнейшая за 150 лет засуха: воду пытаются "выжать" из Украины, а людей взяли в заложники

Крым переживает одну из самых масштабных засух за последние 150 лет, а наполнение водохранилищ за время российской оккупации уменьшилось до критического уровня. В этом году крымчане могут остаться даже без питьевой воды. РФ всю вину за вероятную катастрофу пытается переложить на Украину.

Как Кремль манипулирует водной проблемой, в которую искусственно загнал полуостров, читайте в материале OBOZREVATEL.

Аксенов признал катастрофу

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов на днях признал, что намечается водный коллапс. 2020 год, по его словам, наиболее засушливый за всю историю метеонаблюдений: в этом году выпало наименьшее количество осадков, чего не было 150 лет.

Бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев добавил, что в целом на полуострове 15 водохранилищ объемом около 250 млн кубов. Их наполненность на сегодня – меньше 100 млн кубов. Это рекордно низкий показатель.

Вода в Крыму

До аннексии Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. В 2014-м поставки воды прекратили, а оккупанты начали пополнять запасы с водохранилищ естественного стока и подземных источников. Из-за засухи последних лет воды стало критически не хватать.

Россия через различные международные площадки пытается повлиять на Украину открыть Северо-Крымский канал и начать водоснабжение. При этом Москва постоянно обвиняет официальный Киев в "уничтожении прав человека".

Оккупанты взяли мирное население в заложники

"Нынешняя засуха в Крыму действительно самая масштабная. Там всегда были проблемы с водой, но сейчас они обостряются, поскольку оккупанты используют питьевую воду на военные нужды производства заводов "Крымский титан" и "Крымсода". И при этом еще и манипулируют, мол, для того, чтобы справиться с проблемой, Украина должна подать воду в Крым. Хотя это не так. Оккупанты взяли мирное население в заложники и ту воду, которая должна была идти на их потребности, используют для военной промышленности, а потом цинично обвиняют во всем Украину", – объяснила в комментарии OBOZREVATEL крымчанка и украинский публицист Лариса Волошина.

Ситуация с пресной водой в аннексированном Крыму критическая, засуха ее только усугубила, заверил в комментарии OBOZREVATEL экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын. Например, в Чернореченском водохранилище, снабжающем город Севастополь, в настоящее время лишь половина объема воды от 65 миллионов кубометров, на который оно рассчитано.

"Но если Севастополь, Ялта, Алушта еще как-то могут держаться за счет горных ручьев массива Ай-Петри, подземных вод, то Судак, Феодосия, Керчь и весь степной Крым без Северо-Крымского канала прожить не могут. Они ("крымская власть", – ред) рассказывают сказки, что пытаются перебросить воду из одних водохранилищ в другие и о том, что "нам воды хватит". На самом деле, не хватит, водные ресурсы, которые эксплуатировали в годы оккупации, исчерпаны", – заверил он.

По мнению экспертов, уже до конца июня нехватку питьевой воды особенно сильно почувствует Симферополь, Севастополь, Феодосия и весь степной полуостров. В этих регионах проживает подавляющее большинство крымского населения.