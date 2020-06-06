Крым накрыла сильнейшая за 150 лет засуха: сброс воды с Белогорского водохранилища остановлен

Общество 08:26, 6.06.2020 Обновлено: 08:56, 6.06.2020

2020 год стал для Крыма самым засушливым за 150 лет наблюдений. Из-за этого подконтрольные РФ "власти" аннексированного полуострова временно приостановили сброс воды с Белогорского водохранилища.

Как пишут "Крым.Реалии" со ссылкой на Тайганское управление оросительных систем, сброс с водохранилища "приостановлен с целью сохранения полезного запаса воды в водоеме в преддверии самых засушливых месяцев года – июля и августа" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сброс воды с Белогорского водохранилища остановлен
krymr.com

При этом со смежного Белогорскому Тайганского водохранилища продолжается сброс воды в реку Бьюк-Карасу, которую используют для нужд Восточного Крыма.

Белогорское водохранилище питает водой, в частности, самый большой в Европе парк львов "Тайган".

В мае верховья Белогорского водохранилища полностью пересохли.

krymr.com
krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, аномально теплая и бесснежная зима, отсутствие дождей весной привели к тому, что запасы воды на Крымском полуострове катастрофически снизились. За последний месяц наполняемость водохранилищ упала на 7,1 млн кубометров.

Как за время аннексии пересохли водохранилища, показали на фото.

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