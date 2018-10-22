Крым могут переименовать: что об этом известно

В Украине могут изменить название административно-территориальной единицы Автономная республика Крым. Это станет возможным после создания на полуострове крымскотатарской национальной автономии.

Соответствующее заявление на брифинге сделал народный депутат от БПП, глава Междлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Переименование полуострова может пройти в рамках проекта изменений в Конституцию, пишет "Униан".

"Мы подготовили проект изменений и дополнений в Конституцию Украины, раздел десятый, и одновременно параллельно с этим часть членов рабочей группы вместе с экспертами работали над проектом закона о статусе крымскотатарского народа, а также закона о коренных народах Украины", — сказал Чубаров.

Отмечается, что в состав рабочей группы по вопросам Крыма вошли 25 членов конституционной комиссии (КК), полный состав которой будет изучать предложенные наработки.

"Один из таких вопросов — это название. Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная республика Крым... И также есть предложение — Крымскотатарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией", — пояснил Чубаров.

Глава Междлиса обратил внимание, что рабочая группа настаивает на первом варианте названия, Крымской автономии. Если Конституционная комиссия поддержит такое переименование, то полуостров получит свой представительный орган — Совет автономии.

Как писал OBOZREVATEL, КК была создана в 2015 году, а ее состав — 72 человека — утверждался указом президента Украины. В нее вошли не только политики, а и деятели науки и судьи.