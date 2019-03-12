"Крым и Киев – наши": российский журналист разозлил сеть заявлением об Украине

Российский журналист Олег Кашин разразился заявлением, что жители Крыма якобы с 1991 года ждали возвращения в РФ и скоро наступит время, когда Украина откажется от прав на полуостров.

Такое мнение он выразил в интервью одному из пропагандистских изданий. Кроме того, позарился он и на другие территории.

"Исторически Крым и Киев – русская земля", – высказался россиянин.

Олег Кашин stringer-news.com

На вопрос о том, почему в Крыму "зеленых человечков" якобы принимали с объятиями, Кашин выдал, что люди понимали, что это российские военные, которых ждали с 1991 года.

Крым он назвал "самопровозглашенной республикой", которая стала территорией вне права. "Уже не Украина, еще не Россия. При этом – да, люди хотели в Россию, я же там был, все видел", – заверил он.

Кашин также заявил, что верит в то, что доживет до того момента, когда Украина признает Крым российским. Полуостров, по его словам, никогда не вернется в Украину, так как это необратимый процесс.

Ответил журналист также на вопрос, должна ли Россия претендовать на Донбасс. "То, что Россия не решилась его присоединять и обрекла на довольно мрачное существование в нынешнем статусе, показывает, по крайней мере, пределы, за которыми вот эта аргументация про "не бросать своих" перестает работать, то есть своих не бросаем, но иногда бросаем", – высказался он.

Без России, заверил журналист, Донбасс бы умер с голоду. Украинцы и русские, по его мнению, точно не братские народы. "Поскольку украинский национальный проект во многом основан на отстранении от России, эта враждебность запрограммирована навсегда. Тот украинец, который нам друг и брат, называет себя русским", – высказался Кашин.

Пользователи разнесли интервью журналиста.

"Ватан, не неси бред", "Когда вы доживете до момента признания Крыма российским, пиво в Москве будет по 15 гривен", "Да, хорошо тебе арматурой прилетело", "Я смотрю вы замечательный юморист. Может, к Петросяну? Как журналист вы все равно уже кончились", "Кашин походу окончательно скатился в пропаганд*нство", – отреагировали в комментариях.

"Ложь, от начала и до конца. У меня было впечатление ,что Кашин – русский нацист, это интервью подтвердило это. Ст. 73 Конституции Украины требует всеукраинский референдум. Желание вора своровать чужую вещь не легитимизирует воровство", – написал пользователь Ievgenii Diakonov.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кашин сделал пренебрежительное заявление в адрес украинцев, за что его обвинили в нацизме.

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