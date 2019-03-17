"Крым - это Россия": в Киеве наказали поклонника "русского мира". Опубликовано видео

В Киеве активисты С14 и сотрудники "Муниципальной варты" заставили извинится мужчину за крики "Крым — это Россия!" и "Я русский!".

Инцидент случился на столичном центральном вокзале. Видео с извинениями опубликовал координатор организации С14 Сергей Мазур. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я извиняюсь за то, что неправильно назвал Крым Россией. Я ошибся и сожалею об этом", – сказал мужчина.

В конце "крымнашист" даже назвал работу С14 и "Муниципальной варты" безукоризненной.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму у жителей поменялось мнение об оккупации полуострова Российской Федерацией. Так накануне очередной даты оккупационного псевдореферендума в Ялте появились листовки "Я отзываю свою подпись с референдума".

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