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"Крым - это Россия": в Киеве наказали поклонника "русского мира". Опубликовано видео

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В Киеве активисты С14 и сотрудники "Муниципальной варты" заставили извинится мужчину за крики "Крым — это Россия!" и "Я русский!".

Инцидент случился на столичном центральном вокзале. Видео с извинениями опубликовал координатор организации С14 Сергей Мазур. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я извиняюсь за то, что неправильно назвал Крым Россией. Я ошибся и сожалею об этом", – сказал мужчина.

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В конце "крымнашист" даже назвал работу С14 и "Муниципальной варты" безукоризненной.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму у жителей поменялось мнение об оккупации полуострова Российской Федерацией. Так накануне очередной даты оккупационного псевдореферендума в Ялте появились листовки "Я отзываю свою подпись с референдума".

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Место
Украина
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Дивіться москалики. Скоро так усі вибачатись будете. Причому не вставаючи з колін. Бо на цей час ви уже будете стояти раком.😂
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Трусливые бандеры стадом нападают на людей, правильно что этих диких свинорылых бандер отстреливают)))
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Pooh Vini
Pooh Vini
С расейяйцами будет тоже самое. Пиддюлина и -внезапное озарение,что Путин то оказался хуйло и Крым - Украина,ну и что сами они пидарасы,но долго не могли в этом признаться,т.к. во рту был половой орган их залуполикого дедушки 😃
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