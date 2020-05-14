Крым без воды: как высохли водохранилища полуострова за 6 лет, показали на фото

Юрий Сергиенко Общество 01:20, 15.05.2020 Обновлено: 08:17, 15.05.2020

Крупнейшие водохранилища аннексированного Россией Крыма, которые снабжают полуостров водой, за шесть лет значительно высохли.

Как пишут "Крым.Реалии", подконтрольные РФ власти надеются на подземные воды и осадки, однако даже майские дожди не повлияли на ситуацию.

В апреле 2014 года власти материковой Украины закрыли шлюзы Северо-Крымского канала, в результате чего поступление воды на полуостров прекратилось.

Как за время аннексии пересохли водохранилища, показали на фото:

Северо-Крымский канал в апреле 2014 года
krymr.com
Крымские водохранилища за 6 лет значительно высохли
ТАСС
Белогорское водохранилище осенью 2015 года
krymr.com
Тайганское водохранилище
krymr.com
Крымские водохранилища за 6 лет значительно высохли
krymr.com
Симферопольское водохранилище весной 2016 года наполнилось на 80% из-за погодных условий
krymr.com
Крымские водохранилища за 6 лет значительно высохли
krymr.com
Белогорское водохранилище
krymr.com
Северо-Крымский канал в 2018 году
krymr.com
Переброска воды из Белогорского водохранилища в Тайганское в январе 2018 года
krymr.com
Сентябрь 2018 года
krymr.com
Спустя пять лет с начала аннексии Северо-Крымский канал превратился в пересохший ручей
krymr.com
Спустя пять лет с начала аннексии Северо-Крымский канал превратился в пересохший ручей
krymr.com
Симферопольское водохранилище
krymr.com
Симферопольское водохранилище в 2020 году
krymr.com
Белогорское водохранилище пополнилось на 1,89 миллиона кубометров
krymr.com
Симферопольское водохранилище в 2020 году
twitter.com/KrimRt
Симферопольское водохранилище в 2020 году
twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, аномально теплая и бесснежная зима, отсутствие дождей весной привели к тому, что запасы воды на Крымском полуострове катастрофически снизились: где-то не хватает 30%, а где-то – даже двух третей.

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