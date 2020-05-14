Главная Новости
15 мая • обновлено в 12:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Крым без воды: как высохли водохранилища полуострова за 6 лет, показали на фото

11т
Читать материал на украинском

Крупнейшие водохранилища аннексированного Россией Крыма, которые снабжают полуостров водой, за шесть лет значительно высохли.

Как пишут "Крым.Реалии", подконтрольные РФ власти надеются на подземные воды и осадки, однако даже майские дожди не повлияли на ситуацию.

В апреле 2014 года власти материковой Украины закрыли шлюзы Северо-Крымского канала, в результате чего поступление воды на полуостров прекратилось.

Как за время аннексии пересохли водохранилища, показали на фото:

Северо-Крымский канал в апреле 2014 года

Северо-Крымский канал в апреле 2014 года

krymr.com

Крымские водохранилища за 6 лет значительно высохли

Крымские водохранилища за 6 лет значительно высохли

ТАСС

Белогорское водохранилище осенью 2015 года

Белогорское водохранилище осенью 2015 года

krymr.com

Тайганское водохранилище

Тайганское водохранилище

krymr.com

Крымские водохранилища за 6 лет значительно высохли

Крымские водохранилища за 6 лет значительно высохли

krymr.com

Симферопольское водохранилище весной 2016 года наполнилось на 80% из-за погодных условий

Симферопольское водохранилище весной 2016 года наполнилось на 80% из-за погодных условий

krymr.com

Крымские водохранилища за 6 лет значительно высохли

Крымские водохранилища за 6 лет значительно высохли

krymr.com

Белогорское водохранилище

Белогорское водохранилище

krymr.com

Северо-Крымский канал в 2018 году

Северо-Крымский канал в 2018 году

krymr.com

Переброска воды из Белогорского водохранилища в Тайганское в январе 2018 года

Переброска воды из Белогорского водохранилища в Тайганское в январе 2018 года

krymr.com

Сентябрь 2018 года

Сентябрь 2018 года

krymr.com

Спустя пять лет с начала аннексии Северо-Крымский канал превратился в пересохший ручей

Спустя пять лет с начала аннексии Северо-Крымский канал превратился в пересохший ручей

krymr.com

Спустя пять лет с начала аннексии Северо-Крымский канал превратился в пересохший ручей

Спустя пять лет с начала аннексии Северо-Крымский канал превратился в пересохший ручей

krymr.com

Симферопольское водохранилище

Симферопольское водохранилище

krymr.com

Симферопольское водохранилище в 2020 году

Симферопольское водохранилище в 2020 году

krymr.com

Белогорское водохранилище пополнилось на 1,89 миллиона кубометров

Белогорское водохранилище пополнилось на 1,89 миллиона кубометров

krymr.com

Симферопольское водохранилище в 2020 году

Симферопольское водохранилище в 2020 году

twitter.com/KrimRt

Симферопольское водохранилище в 2020 году

Симферопольское водохранилище в 2020 году

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, аномально теплая и бесснежная зима, отсутствие дождей весной привели к тому, что запасы воды на Крымском полуострове катастрофически снизились: где-то не хватает 30%, а где-то – даже двух третей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
17
Смешно
13
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги