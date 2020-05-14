Крым без воды: как высохли водохранилища полуострова за 6 лет, показали на фото

Крупнейшие водохранилища аннексированного Россией Крыма, которые снабжают полуостров водой, за шесть лет значительно высохли.

Как пишут "Крым.Реалии", подконтрольные РФ власти надеются на подземные воды и осадки, однако даже майские дожди не повлияли на ситуацию.

В апреле 2014 года власти материковой Украины закрыли шлюзы Северо-Крымского канала, в результате чего поступление воды на полуостров прекратилось.

Как за время аннексии пересохли водохранилища, показали на фото:

Северо-Крымский канал в апреле 2014 года krymr.com

Крымские водохранилища за 6 лет значительно высохли ТАСС

Белогорское водохранилище осенью 2015 года krymr.com

Тайганское водохранилище krymr.com

Крымские водохранилища за 6 лет значительно высохли krymr.com

Симферопольское водохранилище весной 2016 года наполнилось на 80% из-за погодных условий krymr.com

Крымские водохранилища за 6 лет значительно высохли krymr.com

Белогорское водохранилище krymr.com

Северо-Крымский канал в 2018 году krymr.com

Переброска воды из Белогорского водохранилища в Тайганское в январе 2018 года krymr.com

Сентябрь 2018 года krymr.com

Спустя пять лет с начала аннексии Северо-Крымский канал превратился в пересохший ручей krymr.com

Спустя пять лет с начала аннексии Северо-Крымский канал превратился в пересохший ручей krymr.com

Симферопольское водохранилище krymr.com

Симферопольское водохранилище в 2020 году krymr.com

Белогорское водохранилище пополнилось на 1,89 миллиона кубометров krymr.com

Симферопольское водохранилище в 2020 году twitter.com/KrimRt

Симферопольское водохранилище в 2020 году twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, аномально теплая и бесснежная зима, отсутствие дождей весной привели к тому, что запасы воды на Крымском полуострове катастрофически снизились: где-то не хватает 30%, а где-то – даже двух третей.

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