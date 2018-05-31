"Крылышки не жмут?" В поезде "Укрзалізниці" разоблачили схему "развода" на деньги

В поезде Киев-Покровск женщина разоблачила двоих аферистов, которые собирали деньги на билет якобы из-за форс-мажорной ситуации.

Как написала Мария Давыденко на Facebook, такую схему мошенники прокручивают уже не впервые.

(Новость дополнена комментариями)

"Этот парень постоянно разводит пассажиров поезда Киев-Покровск (и считаю, что и другие): просит деньги на билет - типа у него какой-то форс-мажор. Я часто бываю в Киеве, поэтому он мне уже не впервые попадает на глаза с этим спектаклем. Сегодня уже не удержалась и сделала ему и его подруге замечания, вижу их постоянно," - написала она.

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На видео видно, что девушка, которая сопровождала парня, негативно отреагировала на тот факт, что их снимают.

Она обратилась к Давыденко с резкими высказываниями.

"Ну и молодец. Ты такая прям хорошая правильная и честная. Самая честная – ангелочек. Крылышки не жмут?" - заявила она.

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Позже ее напарник, к которому сама девушка обратилась по имени Денис, вульгарно отреагировал на видеосъёмку.

"Давай я тебя поцелую в лоб", - заявил мошенник женщине.

"В одном вагоне просят по 300 грн, если с каждого вагона такой улов + несколько поездов, то неплохой заработок будет", "Позавчера они из Киева тоже не могли уехать. И люди неплохо давали, кстати", "Знаю этого "разводилу", уже пару лет как", - отметили в комментариях к записи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая в Киеве раскрыли новую схему валютных мошенников.